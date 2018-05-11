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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
11.05.2018 - 20:10, Son Güncelleme:

Adil Gevrek: TT Stadı'ndan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

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Adil Gevrek: TT Stadı'ndan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, yarın deplasmanda oynayacakları Galatasaray müsabakasıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Galatasaray sahasında bugüne kadar yenilmedi ve içeride gerçekten çok güzel oynuyor. Ama biz de iyi takımız. Buradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak olan E.Y. Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Galatasaray’ın Türk Telekom Stadyumu’nda çok iyi maçlar çıkardığını belirten Gevrek, buna rağmen İstanbul’dan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini dile getirdi.

“Puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz”

Galatasaray karşılaşmasında sahada iyi bir mücadele sergileyip puanlar almak istediklerini açıklayan Adil Gevrek, “Bizim için bu sene çok önemliydi. Önemli olan ligde kalmaktı ve kaldık. Ama bir de hedefimiz var. Hedefimiz 44 puan. Şu an 40 puandayız. İki maçımız var. İnşallah bu iki maçı da kazanır ligi öyle bitiririz. Tabii yarınki Galatasaray maçı bizim için önemli. Galatasaray sahasında bugüne kadar yenilmedi ve içeride gerçekten çok güzel oynuyor. Ama biz de iyi takımız. Dışarıda da iyi oynuyoruz. Bu maça da en güzel şekilde hazırlandık. Hedefimize ulaşmak için buradan puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Önemli olan ligde kalmaktı”

Süper Lig’in kalitesinin arttığını ve artık her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Gevrek, “Süper Lig’de ilk senemiz kolay değildi. Biz 2. Lig’den 1. Lig’e daha sonra da Süper Lig’e çıktık. Her ligin kendine göre bir zorluğu var. Süper Lig’de çok kaliteli takımlar var. Bu sene de zor bir lig oldu. Alttaki takımlar üsttekileri yendi. Bu anlamda da herkes herkesi yenebilir durumda. Artık büyük takım veya küçük takım fark etmiyor. Tabii son zamanlarda herkes iyi futbol oynamak yerine sonuca odaklı. Bizim için de önemli olan ligde kalmaktı. Çok şükür hedefimize ulaştık. Ama kendi plakamız olan 44 puana ulaşmak istiyoruz. Çok şükür iyi çalışıyoruz ve diri bir takımımız var” diye konuştu.

“Hocayla sözleşmemiz devam ediyor”

Teknik Direktör Erol Bulut ile sözleşmelerinin devam ettiğini ve bu konuda herhangi bir problem yaşamadıklarını söyleyen E.Y. Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Bizim hocayla sözleşmemiz devam ediyor. 2 yıllık sözleşmemiz var. Şu an iki maçımız var. Sonra oturup önümüzdeki senenin yapılandırması ile ilgili konuşacağız. Hocamızla beraber değerlendireceğiz” şeklinde konuştu.

“Gelecek ve gidecek oyuncular olacak”

Önümüzdeki senenin transfer politikası hakkında da konuşan Gevrek, şunları söyledi:

“Çok transfer yapmak istemiyoruz. İyi bir takımımız var. Ama tabii yeni bir planlamamız da olacak. Gelecek ve gideceklerle ilgili kararı önümüzdeki günlerde oturup hocamız ve transfer komitemizle vereceğiz. Ama tabii ki belli bölgelere transferler olacak. Bunlarla beraber gidecekler de olacak.”

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