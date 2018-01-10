Adil Gevrek, transfer çalışmaları hakkında konuştu!

beIN SPORTS'a konuşan Gevrek'in sözlerinden Ajansspor.com'un derledikleri şöyle:

Kamp ortamımız çok iyi durumda. Sezon başında çok iyi takımımız vardı. Transferler iyi, hepsi karakterli çocuklar. Aile içi bir hava var, kamp çok güzel geçiyor. Erol hocamız da takımı iyi çalıştırıyor. Beni en çok mutlu eden, takımın çok ciddi ve disiplinli çalışması. Umarım hazır bir şekilde Malatya'ya geçeriz.

Takıma 2 veya 3 transfer yapacağız. Bunlar sol stoper, santrfor ve orta saha olacak. Şu an görüştugumuz isimler var ama yüzde yüz değil, kulüpleri bırakmış değil. Transfer yapmak için transfer yapmamak lazım, gelecek oyuncuların takıma uyumu çok önemli. Takımı bozmamaları gerekir.

Devre arası transferler zordur .O anlamda hassas davranıyoruz. Evet görüştüğümüz oldu, bizim getireceğimiz oyuncuların katkı sağlaması gerekir. İyi bir takımımız var,uyum süreci de çok önemli. Gelecek oyuncuların takımı da bozmaması gerekiyor ve hocamızla istişare ediyoruz. Tabii ki 2 tane en az veya 3 tane transfer; forvet, sol stoper ve orta sahaya düşünüyoruz. Bu transferlerin doğru transfer olması önemli. Şu an görüştüğümüz isimler var o isimler üzerinde duruyoruz ama yüzde yüz belli değil, kulüpleri bırakmıyor.

Hedefimiz ilk yarıyı 20 puanın üzerinde bitirmekti. Son iki maç bizi tedirgin etti. Kazanacağımız maçları kaybettik. Hakem hataları da üzerine eklendi. Sonuçta hocamızla istişare ettik. 4 puan alırsak iyi olur dedim ama hocamız 6 puan alacağız dedi. Bu da beni mutlu etti ve 6 puan aldık. İlk yarıyı 20 puanın üzerinde kapadık