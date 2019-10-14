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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 12:54, Son Güncelleme:

Adil Gevrek: "Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar..."

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Adil Gevrek: "Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar..."

İstanbul’daki Malatya Tanıtım Günleri’nin son gününde kulüp televizyonuna konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımdaki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, takımın ligdeki son durumuyla ilgili kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

“Sakat oyuncularımızın takıma döndü”

Gevrek, Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirdiklerini ve Başakşehir ile bir hazırlık maçı oynadıklarını belirterek, “Ligde en son sahamızda Denizlispor’u mağlup etmiştik. Ardından bir milli araya girdik. Bu ara sakat oyuncularımızın takıma dönmesi adına oldukça faydalı oldu. Zannederim Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar. Tabii milli ara, dolayısıyla İstanbul’da Başakşehir ile bir hazırlık müsabakası oynadık. Bu maçta oyuncularımızın son durumunu yakından gördük. Ligin 8. haftasında deplasmanda oldukça zorlu bir Konyaspor karşılaşması oynayacağız. Onlar da yükselişte olan bir takım durumunda. İnşallah Denizli maçındaki çıkışımız devam eder” dedi.

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“Birlikte daha iyi duruma geleceğimizi düşünüyorum”

Adil Gevrek, oyuncuların performansından memnun olduklarını da dile getirerek, şunları söyledi:

“Genel itibariyle takımımızın performansından memnunuz. Bu sezon daha atak ve gole yakın oynayan bir görüntümüz var. Zaten bu durum en çok gol atan takım olduğumuz istatistiğini de beraberinde getirdi. Yine en golcü oyuncu ve en çok asist yapan futbolcu da bizim takımımızda. Umarım performansımız artarak devam eder. Gökhan ve Mina gibi oyuncularımızın da aramıza katılmasıyla birlikte daha iyi duruma geleceğimiz düşünüyorum.”

Adil Gevrek: Gökhan ve Mina bu hafta takımla çalışmalara başlayacaklar...

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