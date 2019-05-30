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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
30.05.2019 - 15:03, Son Güncelleme:

Adil Gevrek: "Anadolu’dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır"

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Adil Gevrek: "Anadolu’dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır"

Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, İstanbul’da Marmara Derebeyleri taraftarlar Derneği tarafından organize edilen iftar programında teknik heyet konusu ve transfere dair açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör konusunda henüz netleşen bir durumun olmadığını söyleyen Gevrek, “Biz gönüllerin şampiyonu olduk. Her zaman şunu söylüyoruz; yerimizi de biliriz haddimizi de. Ama Anadolu’dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır Allah’ın izniyle. Şu an transferde gidecek kalacak oyuncularımızı belirliyoruz. Teknik heyet transferiyle ilgili ise netleşen bir durum yok. Ancak şu kadarını söyleyeyim, İnşallah Malatya’ya yakışan, bizi hedeflerimize götürecek bir isim olacak. Tabi Avrupa maçlarından dolayı bizim için sezon erken başlayacak. Biz de bu bilinçle işe hızlı ve de dört elden sarılarak başlayacağız. Bize bundan önce olduğu gibi, bundan sonra da güvenmeye devam edin” diye konuştu.

Yeni Malatyasporun vazgeçilmezi Aleksic
Yeni Malatyaspor'un vazgeçilmezi Aleksic

“Mali tablonun önemi şampiyonluklardan daha önemlidir” 

Gevrek, önlerindeki kongre süreciyle ilgili de konuşarak, şunları söyledi: 

“Önümüzde seçimli kongre sürecimiz var. Geçen hafta yaptığımız mali kongremizden Allah’ın izniyle alnımızın akıyla çıktık. Borç tablomuzun geçen senenin daha altında çıkması bizleri ziyadesiyle mutlu ve de memnun etmiştir. Bizim için mali tablonun önemi şampiyonluklardan daha önemlidir. Bu anlamda bir kez daha yönetim kurulumuza ve kulüp çalışanlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum.” 

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Adil Gevrek: Anadolu’dan bir şampiyon çıkacaksa bu Yeni Malatyaspor olacaktır

"Sportif ve mali açından güzel bir sezon geçirdik"Gelecek sezon Türkiye’yi UEFA Avrupa Ligi’nde temsil edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, "Avrupa hakkı kazandık. Sportif ve mali açıdan güzel bir sezon geçirdik. Bizim için bu gurur verici bir tablo" dedi.
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