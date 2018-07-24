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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
24.07.2018 - 11:22, Son Güncelleme:

Adil Gevrek: ''3-4 nokta transfer daha yapacağız"

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Adil Gevrek: ''3-4 nokta transfer daha yapacağız"

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer çalışmalarının sürdüğünü belirterek, "Eksik bölgelere 3-4 nokta transfer daha yapıp vakit kaybetmeden takımın Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'ndeki kampına yetiştirmeye çalışacağız." dedi.

Malatya ekibi, transfer döneminde 3 futbolcuyu renklerine bağladı.

Transferde "ince eleyip sık dokuyan" ve bütçenin dışına çıkmamaya özen gösteren kulüp, İsviçre takımlarından St. Gallen'den Sırp futbolcu Danijel Aleksic, Göztepe'den Ömer Şişmanoğlu ve Kasımpaşa'dan Ahmet Ildiz'i kadrosuna kattı. 

Geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Matheus Doria ve Aytaç Kara ile yola devam etmeyen sarı-siyahlı kulüp, sözleşmesi biten Gilberto Souza ile Emanuel Dening ile yeni anlaşma imzalamadı. 

Yeni Malatyaspor Kulübü, sol bek oyuncusu Aly Cissokho'yu Antalyaspor'a gönderirken, Berk Yıldız'ı Adana Demirspor, Emre Selen'i Ankara Demirspor'a kiraladı, orta saha oyuncusu Sadio Diallo'nun ise sözleşmesi feshedildi. 

Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun tamamlanmasıyla çalışmalara başlayan transfer komitesinin faaliyetini tüm hızıyla sürdürdüğü söyledi. 

Transfer konusunun öncelikleri arasında yer aldığını dile getiren Gevrek, bu konuda ince eleyip sık dokuduklarını, katkı sağlayacak isimleri takıma kazandırmayı istediklerini, bu doğrultuda çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti. 

''GÖRÜŞTÜĞÜMÜZ VE HAZIR OLAN BİRKAÇ FUTBOLCU VAR"

Gevrek, takımın verimli bir kamp dönemi geçirdiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Teknik direktörümüz Erol Bulut yönetimindeki kampımız son derece iyi geçiyor. Yeni transferlerimiz kampta çalışmalarını sürdürüyor. Eksik bölgelere 3-4 nokta transfer yapıp kampa yetiştirmeye çalışacağız. Görüştüğümüz ve hazır olan birkaç futbolcu var. Takımdan oyuncu ayrıldıkça transferleri de hemen yapacağız. Yeni transferlerimiz ayrılan oyuncuların yerini daha iyi dolduracaktır." 
Geçen sezonu başarılı bir yerde tamamladıklarını anlatan Gevrek, yeni sezonu ise daha iyi yerlerde bitirmek istediklerini aktardı. 

"HER SEZON ÜZERİNE KOYARAK İLERLEMEK İSTİYORUZ"

Başkan Adil Gevrek, ligde kalıcı olmak istediklerini bu doğrultuda çalışmaların sürdüğünü dile getirerek, "Her sezon üzerine koyarak ilerlemek istiyoruz. Kulüp olarak ekonomik, sportif ve altyapı anlamında başarılı bir takım arzuluyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Yeni sezonda daha çoşkulu bir takım olacaklarına dikkati çeken Gevrek, aynı zamanda taraftarı stada çekmek için çalışma yapacaklarını söyledi. 
Gevrek, stadyuma maç izlemeye gelen kişi sayısını Malatya'da da artırmak istediklerini anlatarak, taraftarı sahaya çekerek futbolun marka değerinin de artacağını kaydetti. 

Takımın başarısı için ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını ve yapmaya çalışacaklarını belirten Gevrek, "Ligde kalıcı olmayı hedefliyoruz. Bu sezon da güzel bir kadro oluşturup mücadelemizi en iyi şekilde sürdüreceğiz." şeklinde konuştu.

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