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GeriFutbol Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket
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Futbol
DHA
Haber Giriş: 03.01.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket

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Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Guilherme'den kafa karıştıran hareket

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Brezilyalı oyuncusu Guilherme, sosyal medya hesabında yer alan Yeni Malatyaspor ibaresini kaldırdı. Başarılı futbolcunun adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anlıyordu.

BtcTurk Yeni Malatyasporda adı sıkça transfer dedikodularına karışan Guilhermenin durumu belirsizliğini koruyor. Beşiktaş ve Fenerbahçe ile adı anılan Brezilyalı oyuncu ise sosyal medya hesabında yazan Yeni Malatyaspor ibaresini kaldırdı. Oyuncunun bu hareketi kafaları karıştırırken son dönemlerde çıkan transfer iddialarını da güçlendirdi. Guilherme, geçtiğimiz günlerde Demirören Haber Ajansına (DHA) verdiği özel röportajda Malatya’da çok mutluyum. Sürekli yeni oyuncular, kaliteli oyuncular geliyor. Malatyaspor ile bir Avrupa maceramız var. Başarımızı bu sene de tekrarlayıp devam ettirmek istiyoruz. Sonuçta kulüp çok pozitif bir şekilde ilerliyor ifadelerini kullanmıştı.

Guilherme, bu sezon BtcTurk Yeni Malatyaspor ile çıktığı 23 maçta 7 gol atarken 6 da asist yapma başarısı gösterdi.

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Guilherme'den Beşiktaş açıklamasıBtcTurk Yeni Malatyaspor'un 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Brezilyalı Guilherme, hayalinin Brezilya Milli Takımı'nda oynamak olduğunu söyledi. Guilherme, Beşiktaş'a transfer olacağı söylentileriyle ilgili de, "Malatya'da çok mutluyum" ifadelerini kullandı.
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