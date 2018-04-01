Adı Beşiktaş ile anılıyordu! Açıkladı...
Adı son dönemlerde Beşiktaş'la birlikte anılan Paris Saint Germain'in yıldızı Javier Pastore, geleceğine ilişkin flaş açıklamalarda bulundu.
Takımının Fransa Lig Kupası finalinde Monaco'yu 3-0 yendiği maçın ardından konuşan Arjantinli orta saha oyuncusu olası bir transferine yönelik soruya şu yanıtı verdi:
"Bu konuda net bir şey söyleyemem. Zaten şu an transferi konuşmanın sırası değil fakat başka takıma gitmem elbette mümkün. 1 yıllık kontratım kaldı ve kulübümle konuşacağım. Sezon sonunda ne olacağını hep birlikte göreceğiz."
28 yaşındaki Arjantinli futbolcu, bu sezon PSG formasıyla çıktığı 27 maçta 5 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. (Fanatik)
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