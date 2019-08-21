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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Efkan BUCAK
21.08.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

Adı Aikesen oldu, tarihe geçti

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Adı Aikesen oldu, tarihe geçti

Çin vatandaşlığına geçen Brezilyalı futbolcu Elkeson, 'Aikesen' ismini aldı.

Dünya Kupası elemelerinde 10 Eylül’de Maldivler’le karşılaşacak olan Çin’de teknik direktör Marcello Lippi, Brezilyalı Elkeson’u kadroya aldı. Çin’de 2013’ten bu yana 150 Süper Lig maçına çıkan ve 100 gol atan Elkeson, ‘Aikesen’ ismini alırken, Çin Milli Takımı’nda forma giyen ilk Brezilyalı olacak.

Çin, daha önce İngiliz Nico Yennaris’i de vatandaş yapmış ve Li Ke ismiyle geçen haziranda sahaya sürmüştü. Yennaris de Maldivler kadrosunda yer aldı.

Çin Futbol Federasyonu’nun ilerleyen günlerde Brezilyalı Ricardo Goulart ve Fernando ile İngiliz Tyias Browning’i de vatandaş yapması planlanıyor. Tarihinde sadece 2002 Dünya Kupası’na katılan ve Türkiye’nin de bulunduğu grupta gol dahi atamayan Çin, ikinci kez bu organizasyona katılmak amacında.

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Adı Aikesen oldu, tarihe geçti

 

 

 

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