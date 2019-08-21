Adı Aikesen oldu, tarihe geçti
Çin vatandaşlığına geçen Brezilyalı futbolcu Elkeson, 'Aikesen' ismini aldı.
Dünya Kupası elemelerinde 10 Eylül’de Maldivler’le karşılaşacak olan Çin’de teknik direktör Marcello Lippi, Brezilyalı Elkeson’u kadroya aldı. Çin’de 2013’ten bu yana 150 Süper Lig maçına çıkan ve 100 gol atan Elkeson, ‘Aikesen’ ismini alırken, Çin Milli Takımı’nda forma giyen ilk Brezilyalı olacak.
Çin, daha önce İngiliz Nico Yennaris’i de vatandaş yapmış ve Li Ke ismiyle geçen haziranda sahaya sürmüştü. Yennaris de Maldivler kadrosunda yer aldı.
Çin Futbol Federasyonu’nun ilerleyen günlerde Brezilyalı Ricardo Goulart ve Fernando ile İngiliz Tyias Browning’i de vatandaş yapması planlanıyor. Tarihinde sadece 2002 Dünya Kupası’na katılan ve Türkiye’nin de bulunduğu grupta gol dahi atamayan Çin, ikinci kez bu organizasyona katılmak amacında.
iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle