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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
İHA
29.04.2019 - 15:06, Son Güncelleme:

Adem Ljajic'in gözü derbide

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Adem Ljajic'in gözü derbide

 Beşiktaş’ın Boşnak yıldızı Adem Ljajic, gözünü Galatasaray derbisine çevirdi. İlk yarıdaki Galatasaray maçında siyah-beyazlılara 1-0’lık galibiyeti getiren yıldız futbolcu, cezası nedeniyle Fenerbahçe karşısında forma giyememişti. 

Beşiktaş’ın yıldızı Adem Ljajic gözünü derbiye çevirdi. Siyah-beyazlıların yıldızı futbolcusu, özellikle ligin ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla Kartal’ı taşıyan isimlerden birisi oldu. Sezonun ikinci yarısında oynadığı 12 karşılaşmada 6 kez fileleri sarsan ve yaptığı 7 asistle de 13 gole direkt etki eden Ljajic, Ankaragücü karşılaşmasında da skoru ilan eden isim olmuştu. Sezonun ilk yarısında beklentileri karşılayamayan Ljajic, Teknik Direktör Şenol Güneş’in ligin ikinci yarısında siyah-beyazlıların oyun anlayışında değişikliğe gitmesiyle birlikte takımın en önemli kozu haline geldi. Özellikle Burak Yılmaz’la çok iyi anlaşan yıldız futbolcu, ligin ilk yarısındaki 2 gol 1 asistlik performansı da unutturdu ve ikinci yarıda bambaşka bir görüntü ortaya koydu. 

Fenerbahçe derbisinde forma giyememişti 

Ligin ilk yarısında oynanan Galatasaray karşılaşmasında takımının tek golüne imza atan ve 1-0’lık galibiyette önemli bir rol oynayan Adem Ljajic, 3-3 sona eren Fenerbahçe mücadelesinde ise cezası nedeniyle forma giyememişti. Yeni Malatyaspor deplasmanında 70. dakikada takımını öne geçiren ve gol sevinci sırasında korner bayrağına tekme attığı için sarı kart görerek derbide cezalı duruma düşen Adem Ljajic, 3-3’lük beraberlik sonrasında sarı kart cezası nedeniyle oldukça pişman olduğunu söylemişti. Fenerbahçe maçının ardından 7 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergileyen Boşnak futbolcu, Galatasaray karşısında da Teknik Direktör Şenol Güneş’in en önemli kozlarından birisi olacak.

Beşiktaşta derbi mesaisi
Beşiktaş'ta derbi mesaisi

Ligin 31.haftasında deplasmanda Galatasaray ile karşılacak Beşiktaş, hazırlıklara başladı.

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