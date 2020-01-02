Adem Ljajic özgürlük istiyor

İsmail ER - Sırbistanlı oyuncunun kendisine verilen görevden memnun olmadığı ve daha özgür oynamak istediği öğrenildi.

Abdullah Avcı’nın ceza sahası dışından şutu yasaklaması, frikikleri Caner ve Burak’ın kullanmasının da Ljajic’i mutsuz ettiği öne sürüldü.

Ljajic'in Inter formasıyla Genoa'ya attığı frikik golünü izliyoruz...

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