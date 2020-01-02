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Futbol
Haber Giriş: 02.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Adem Ljajic özgürlük istiyor

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Adem Ljajic özgürlük istiyor

Beşiktaş'ta son dönemdeki performansı nedeniyle eleştirilen Adem Ljajic’teki düşüşün nedeni belli oldu.

İsmail ER - Sırbistanlı oyuncunun kendisine verilen görevden memnun olmadığı ve daha özgür oynamak istediği öğrenildi.

Abdullah Avcı’nın ceza sahası dışından şutu yasaklaması, frikikleri Caner ve Burak’ın kullanmasının da Ljajic’i mutsuz ettiği öne sürüldü.

Ljajic'in Inter formasıyla Genoa'ya attığı frikik golünü izliyoruz...

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