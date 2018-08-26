Adem Ljajic için kıyasıya yarış! Fenerbahçe ve Beşiktaş...
Torino, Adem Ljajic'i elden çıkarmak istiyor ve kıyasıya bir yarış başladı. İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Fenerbahçe ve Beşiktaş, 26 yaşındaki Sırp oyuncuyu kiralamak için görüşmelerini sıklaştırdı.
İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio'nun son dakika olarak verdiği habere göre, 26 yaşındaki Sırp oyuncu Adem Ljajic'in adresi "oldukça yakın" bir zaman sonra Türkiye olacak.
Kıyasıya yarışa giren iki takım ise Fenerbahçe ve Beşiktaş olarak açıklandı.
Önümüzdeki hafta içinde transferin bitmesi ve Ljajic'in yeni adresinin Türkiye olması bekleniyor.
Günün en popüler iddaa tercihlerini incelemek için buraya tıklayın!
Yorumları Göster
Yorumları Gizle