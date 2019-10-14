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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.10.2019 - 13:41, Son Güncelleme:

Adem Ljajic: "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim"

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Beşiktaş'ın Sırbistan Milli Takımı'nda forma giyen futbolcusu Adem Ljajic, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Milli takım kampında bulunan Ljajic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, takım olarak sezona kötü başladıklarını belirterek, ne kendi ne de takım performansından memnun olduğunu dile getirdi.

Ljajic, kazandıkları son Aytemiz Alanyaspor maçının kendileri için bir dönüm noktası olması temennisinde bulunarak, "İlk maçlardaki zayıf oyunumun farkındayım ve sorumluluğu üstleniyorum. Daha iyisini yapmalıyım ve yapabilirim. En önemlisi kendime inanmam." diye konuştu.

Milli arayı Beşiktaş'taki hedeflerine odaklanmak için fırsata çevireceğini kaydeden Ljajic, "Takım olarak hep birlikte bu krizden hızlıca çıkacağımıza inancım tam." ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in kendileri için UEFA Avrupa Ligi'nden daha önemli olduğunu belirten Ljajic, "Lige kötü başlasak da üst sıralardaki takımlardan çok geride değiliz. Hedefimiz şampiyon olmak, ancak Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Başakşehir saygıyı hak eden büyük rakipler." değerlendirmesinde bulundu.

Ljajic, Avrupa Ligi'nde de kendileri için henüz hiçbir şeyin bitmediğini vurgulayarak, Braga maçını kazandıkları takdirde grupta ilk iki sıra için ciddi bir fırsat yakalayacaklarını söyledi.

Adem Ljajic: Futbolu Beşiktaşta bırakmak isterim


- "Futbolu burada bırakmak isterim"

Kariyerini Beşiktaş'ta sonlandırma olasılığına ilişkin bir soruyu da yanıtlayan Ljajic, "Neden olmasın? İstanbul harika bir şehir. Beşiktaş, beni ilk görüşte etkileyen, büyüklüğü ve gelenekleriyle büyüleyen bir kulüp. Taraftar muazzam. İmkanlarımız kusursuz. Futbolu burada bırakmak isterim." ifadelerini kullandı.

Hırvat futbolcu Domagoj Vida'nın kendisine çok yardımcı olduğunu kaydeden Ljajic, "Vida benden daha uzun süredir Beşiktaş'ta. Ne zaman ihtiyacım olsa yardım etmeye hazır oldu." şeklinde konuştu.

İtalya'nın Fiorentina takımının kendisinde özel bir yere sahip olduğunun altını çizen Ljajic, "Fiorentina benim yurt dışındaki ilk takımım. Orada harika yıllar geçirdim. Çok güzel hatıralarım var. Bir gün Beşiktaş'tan ayrılmak zorunda kalırsam, Fiorentina'ya gitmek isterdim." diyerek sözlerini tamamladı. 

Adem Ljajic: Futbolu Beşiktaşta bırakmak isterim

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