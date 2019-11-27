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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.11.2019 - 13:32, Son Güncelleme:

Adem Kılıççı'dan polise darp olayıyla ilgili açıklama

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Adem Kılıççı'dan polise darp olayıyla ilgili açıklama

İki arkadaşı ile gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darp ettiği iddia edilen Survivor Adem Kılıççı, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Survivor yarışmasına katılarak şampiyon olan Adem Kılıççı, arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral ile eğlenmek için gece kulübüne gitmiş ve gecenin ilerleyen saatlerinde çıkan tartışma sonrası polis feci şekilde darp edilmişti.

İddialara göre milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

"ADALET ER YA DA GEÇ TECELLİ EDER"

Bunun üzerine Survivor şampiyonu sosyal medya hesabından açıklama yaptı:

"Hakkımda çıkan 'Polis memurunun kafasında cam şişe kırdı' şeklindeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Bahsi geçen olayın gerçekleştiği gün, eğlenmek için bir arkadaşımla gece kulübüne gittiğim doğrudur. Mekanda diğer arkadaşlarımla tesadüfen karşılaştım. Ancak olay olduğunda ben lavabodaydım. Benim olayla kesinlikle bir ilgim ve alakam yoktur. Kamera görüntülerinde de bu husus çok açık ve net görünmektedir. Aksine olayın gerçekleştiği yere geldiğimde tüm iyi niyetimle tarafları ayırmak ve ortamı sakinleştirmek için elimden geleni yaptım. Daha sonradan polis memuru olduğunu öğrendiğim arkadaşa da ilk yardımı uyguladım. Yapılan asılsız bu haberler şahsımı itibarsızlaştırmakta ve karalamaktadır. dava sonunda da beraatime karar verileceğine tüm yüreğimle ve iyi niyetimle inanıyorum. Hiç kimsenin aklında soru işareti kalmaması adına bu açıklamayı yapma ihtiyacı hissettim. Unutmayın ki; adalet er ya da geç tecelli eder."

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