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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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26.11.2019 - 08:44, Son Güncelleme:

Adem Kılıççı, polisin kafasında cam şişe kırdı

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Adem Kılıççı, polisin kafasında cam şişe kırdı

Milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup iki arkadaşı, gittikleri gece kulübünde bir polisi feci şekilde darp etti. Kılıççı ve arkadaşları hakkında 3’er yıl hapis istendi

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Survivor yarışmasıyla adını duyuran milli boksör Adem Kılıççı ile Sarallar grubuna mensup arkadaşları Aziz Saral ve Fikri Saral, eğlenmek için gittiği gece kulübünde tartışma yaşadı. Kısa sürede arbedeye dönüşen tartışmada polis olan şahıs, Kılıççı ve Sarallar tarafından feci şekilde darp edildi. Milli boksör tarafından başında bir de cam şişe kırılan mağdur polis, şikâyetçi oldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde meydana geldi. Güvenlik Büro'da çalışan polis memuru Murat C., kız arkadaşıyla birlikte İstanbul Ortaköy'deki lüks bir eğlence mekânına gitti.

HASTANELİK OLDU

Gecenin ilerleyen saatlerinde kulüpte eğlenen çift, yan masada bulunan bir grupla tartışmaya başladı. İddiaya göre genç adam eğlenirken bir yandan da video çekiyordu. Yan masada bulunan müşteriler ise, "Bizim fotoğrafımızı mı çekiyorsun?" dedi. Kılıçcı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral'ın aralarında bulunduğu grup arasında başlayan tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. İddiaya göre, polis memuru, aniden grubun saldırısına uğradı. Kılıççı masada bulunan cam şişeyi polis memurunun kafasında kırdı. Yere yığılan polis memuru, aynı grup tarafından dakikalarca darp edildi. Mekânın görevlileri olaya müdahale etti. Yerde kanlar içinde kalan polis memuru ambulansla hastaneye götürülüp tedavi altına alındı. Mağdur sıfatıyla ifadesi alınan polis memuru, kendisini darp eden şahısları tespit etti. Kılıççı, Sarallar grubuna mensup Aziz Saral ve Fikri Saral hakkında başlatılan soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 3 şüpheli hakkında dava açıldı. Hazırlanan iddianamede iştirak halinde silahla polis memuru Murat C.'yi darp ettikleri ileri sürülen şüpheliler hakkında 1 yıldan 3'er yıla kadar hapis istendi.

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