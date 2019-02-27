Adem Büyük'ün cezası onandı! Tahkim Kurulu açıkladı...
Tahkim Kurulu, Beşiktaş maçında kırmızı kart gören Yeni Malatyaspor kaptanı Adem Büyük'ün 2 maçlık cezasını onadı.
Çaykur Rizespor maçında cezasını çeken tecrübeli futbolcu. Hafta sonundaki Başakşehir maçında da forma giyemeyecek.
TFF'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
TFF Tahkim Kurulu 27 Şubat 2019 günlü (12) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)
1. E.2019/69 - K.2019/80
Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük ile ilgili PFDK'nın 21.02.2019 tarihli E.2018-2019/674 K.2018-2019/818 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
- Evkur Yeni Malatya Spor Kulübü'nün futbolcusu Adem Büyük'ün rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası verilmesinde sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir.
TFF Tahkim Kurulu
(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.
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