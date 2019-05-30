Son Dakika: Adem Büyük Yeni Malatyaspor'dan ayrıldı
Adem Büyük Yeni Malatyaspor'dan ayrıldığını açıkladı.
31 yaşındaki futbolcu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 1,5 yıl kaptanlığını yaptığı Yeni Malatyaspor Kulübü'den ayrıldığını açıkladı.
Tecrübeli futbolcu paylaşımında, "İlk geldiğim günden itibaren sevgi ve desteklerini esirgemeyen her fırsatta bütün takım arkadaşlarımın hakkını savunan ve arkasında duran ve kollayan büyük Malatyaspor taraftarı ve Malatyaspor halkı. 1,5 sene kaptanlığını gururla yaptığım Malatyamıza bugün veda ediyorum. Bu süreçte bana destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Üzüldük ve üzdük ama sonunda başardık. Hayallerimize Gizli kahramanlarımız kulüp çalışanlarıyla beraber ulaştık. Bu gurur hepimizin. Hakkım varsa helal olsun, sizlerde hakkınızı helal edin" ifadelerine yer verdi.
Adem Büyük'ün paylaşımı şöyle:
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