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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.02.2019 - 16:51, Son Güncelleme:

Adem Büyük ve Jahovic'e ikişer maç ceza

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Adem Büyük ve Jahovic'e ikişer maç ceza

PFDK, Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve Atiker Konyasporlu Jahovic'e ikişer maç ceza verdi.

PFDK, Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve Atiker Konyasporlu Jahovic'e ikişer maç ceza verdi.

Alınan kararlar şöyle;

1- EVKUR YENİ MALATYASPORKulübünün, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY ALT A, B, C, D, E ve DOĞU ALT E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü sporcusu ADEM BÜYÜK'ün, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- BEŞİKTAŞ A.Ş.'nin, 15.02.2019 tarihinde oynanan EVKUR YENİ MALATYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 30.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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3- ATİKER KONYASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş. - ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN G, H, O blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada ATİKER KONYASPOR Kulübü sporcusu ADIS JAHOVIC'in, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

4- TRABZONSPOR A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan KUZEY KALE ARKASI ALT J ve GÜNEY KALE ARKASI ALT J blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

Aynı müsabakada TRABZONSPOR A.Ş.'nin, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 20.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- KASIMPAŞA A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, stadyuma biletsiz seyirci alınmasından dolayı 100.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KASIMPAŞA A.Ş. idarecisi CÜNEYT SÖYLEN'in, akreditasyon kartını başkalarının kullanımına izin vermesinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren 20.000-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan BURSASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI 124 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

7- HATAYSPOR Kulübü idarecisi MİTHAT BAKLACI'nın, 16.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada HATAYSPOR Kulübü idarecisi AYDIN TOKSÖZ'ün, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 7 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 4.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

8- ADANA DEMİRSPOR Kulübü teknik sorumlusu ÜMİT ÖZAT'ın, 16.02.2019 tarihinde oynanan HATAYSPOR - ADANA DEMİRSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

9- GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK'nın, 17.02.2019 tarihinde oynanan ALTINORDU A.Ş. - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan GÜNEY KALE ARKASI MİSAFİR B ve C blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

10- AFJET AFYONSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan AFJET AFYONSPOR - GİRESUNSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON D,E,F,G ve KUZEY KALE ARKASI C, D, E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

11- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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12- ABALI DENİZLİSPOR Kulübünün, 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ABALI DENİZLİSPOR Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

13- FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. sporcusu SELÇUK ALİBAZ'ın, 17.02.2019 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR - FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

14- KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. - DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 12.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş.'nin, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada KAHRAMANMARAŞSPOR A.Ş. sporcusu ETHEM ERCAN PÜLGİR'in, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

15- PENDİKSPOR Kulübü teknik sorumlusu SİNAN YÜCER'in, 17.02.2019 tarihinde oynanan ETİMESGUT BELEDİYESPOR - PENDİKSPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti ve ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 4 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

16- TUZLASPOR A.Ş.'nin, 16.02.2019 tarihinde oynanan TUZLASPOR A.Ş. - MENEMEN BELEDİESPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

17- KIRKLARELİSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan KIRKLARELİSPOR - ŞANLIURFASPOR TFF 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 4.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

18- MANİSASPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş. - MANİSASPOR TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MANİSASPOR Kulübü sporcusu ATAKAN CİDAM'ın, rakip takım oyuncusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

19- İNEGÖLSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 10.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada İNEGÖLSPOR Kulübü kaleci antrenörü YUSUF KÖKNAR'ın, rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle takdiren 5 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞIve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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20- BAYRAMPAŞA Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan İNEGÖLSPOR - BAYRAMPAŞA TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada BAYRAMPAŞA Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

21- SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 8.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SANCAKTEPE BELEDİYESPOR Kulübünün, misafir takım tribününe kapasitesinin üzerinde ve biletsiz seyirci alınmasından dolayı 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

22- SARIYER Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan SANCAKTEPE BELEDİYESPOR - SARIYER TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SARIYER Kulübünün, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 14.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

23- BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR Kulübünün, 16.02.2019 tarihinde oynanan BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR - NİĞDE ANADOLU FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. TFF 2. Lig Beyaz Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

24- NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan NEVŞEHİR BELEDİYESPOR - NAZİLLİ BELEDİYESPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada NEVŞEHİR BELEDİYESPOR Kulübü antrenörü MAHİR NERGİZ'in, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.- TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

25- TİRE 1922 SPOR Kulübünün, 16.02.20119 tarihinde oynanan TİRE 1922 SPOR - ARTVİN HOPASPOR TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1.400.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

26- GEBZESPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan GEBZESPOR - BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 4. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 6.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GEBZESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

27- ERBAASPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan ERBAASPOR - BATMAN PETROLSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 1. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ERBAASPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

28- OSMANİYESPOR FUTBOL Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ - ADIYAMAN 1954 SPOR TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı 5.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

29- ESENLER EROKSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ESENLER EROKSPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 2.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

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30- KARŞIYAKA Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan ESENLER EROKSPOR - KARŞIYAKA TFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

31- ALİBEYKÖYSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan ALİBEYKÖYSPOR - KEMERSPOR 2003 TFF 3. Lig 2. Grup, müsabakasında taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 6. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA ve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

32- SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKAYI KENDİ SAHASINDA SEYİRCİSİZ OYNAMA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada SERİK BELEDİYESPOR Kulübünün, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

33- CİZRESPOR Kulübü idarecisi TUNCAY KOÇİN'in, 17.02.2019 tarihinde oynanan SERİK BELEDİYESPOR - CİZRESPOR TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle takdiren 75 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada CİZRESPOR Kulübü antrenörü YUSUF TOKUŞ'un, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 1.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

34- YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. sporcusu ONURCAN PİRİ'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan TURGUTLUSPOR - YENİ ÇORUMSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti ve ihraç sonrası sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

35- DİYARBEKİRSPOR A.Ş. sporcusu AYKUT ÇİFT'in, 17.02.2019 tarihinde oynanan PAYASSPOR - DİYARBEKİRSPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi ve ihraç sonrası taraftarlara yönelik hakareti nedeniyle takdiren 3 RESMİ MÜSABAKADAN MENve 3.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

36- GÖLCÜKSPOR Kulübünün, 17.02.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 2.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

37- KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş.'nin, 17.02.2019 tarihinde oynanan GÖLCÜKSPOR - KARACABEY BELEDİYESPOR A.Ş. TFF 3. Lig 3. Grup müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada ilk kez gerçekleştirilmesinden dolayı İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

38- ABALI DENİZLİSPOR Kulübü kaleci antrenörü MEVLÜT SARIÇAM'ın, 18.02.2019 tarihinde oynanan ESKİŞEHİRSPOR - ABALI DENİZLİSPOR U21 Ligi müsabakasında, rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI CEZASI ile cezalandırılmasına,

39- GALATASARAY A.Ş. sporcusu BORAN GÜNGÖR'ün, 17.02.2019 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş. - GALATASARAY A.Ş. U21 Ligi müsabakasında, sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

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Sivasspor'un Antalyaspor hazırlıkları sürüyor