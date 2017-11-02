Adem Büyük: "Hoca değişikliği takıma..."

Kasımpaşa'dan transfer edilen ve sarı-siyahlı takımın son haftalarda elde ettiği galibiyetlere önemli katkı sunan Adem Büyük, transfer süreci, takımının performansı, teknik direktör değişikliği ve kişisel hedeflerine ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Adem, Evkur Yeni Malatyaspor'a kısa sürede uyum sağladığını ve bunda takım arkadaşlarının etkisi olduğunu belirtti.

Lige iyi başladıklarını anlatan Adem Büyük, "Daha sonrasında küçük bir düşüş var ancak ardından bir hoca değişikliği yaşandı. Bu hoca değişikliğinin de takıma yüzde 100 olumlu yansıdığını düşünüyorum. Erol Bulut'un gelmesiyle takım bir ivme kazandı. Karakterli ve yetenekli oyunculara sahibiz. Bunları da Erol hocanın ve takım içerisindeki tecrübeli oyuncularımızın yardımıyla dışarıya çıkardık. Bu da sonuçlara yansıdı. Aldığımız galibiyetler takımın moralini yükseltti. Belki 17-18 bandında puanımız olabilirdi ama olmadı. Şu andaki gidişatımız çok iyi. Böyle devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Adem, teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın ayrılık sürecine ilişkin, şunları kaydetti:

"Ertuğrul hocayla Beşiktaş'ta çalıştım. Ertuğrul hocanın buradaki heyecanıyla diğer çalıştırdığı takımlardaki heyecanı farklıydı. Burada Ertuğrul hocayla 3 gün çalıştım. Tamamen bütün heyecanını yitirmiş, sanki kendini buraya ait hissetmiyor gibiydi. Yanlış düşünüyor olabilirim ama benim gördüğüm oydu. Bazı sıkıntılar yaşanmış olabilir. Tesisimiz tadilattayken 5 yıldızlı otelde kalıyorduk. Hiçbir zaman bunu bahane etmedik. Belki istekleri yerine gelmedi, başka şeyler olabilir ama Ertuğrul hocanın ayrılmasından sonra takım bir ivme kazandı, şu anki mevcut kadro için çok iyi oldu diyebilirim."

Sarı-siyahlı takımın teknik direktörü Erol Bulut'un Medipol Başakşehir'de çalıştığına değinen Adem, "Her hocanın kendine has bir oyun anlayışı vardır. Erol hocadan sonra biz bu oyun anlayışına bir hafta, 10 günde alıştık ve Erol hocanın bizden neler istediğini çok iyi öğrendik. En azından bir sistem adamı." ifadelerini kullandı.

"KASIMPAŞA'DAN BEKLENMEDİK BİR ŞEKİLDE AYRILDIM"

Adem Büyük, uzun yıllar forma giydiği ve kaptanlığı yaptığı Kasımpaşa'nın kendisinde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

Kasımpaşa'dan kendi isteğiyle ayrıldığını aktaran 30 yaşındaki futbolcu, "Kasımpaşa'dan beklenmedik bir şekilde ayrıldım. Hesapta olmayan bir şeydi bu. Oradan ayrılmaya karar verdiğim zaman Yeni Malatyaspor'un tutumu benim için çok önemliydi, çabuk ikna oldum çünkü çok istiyorlardı. Beni Kasımpaşa'dan göndermek istemediler belki ama şartlar bu şekilde gelişti. O sayfayı kapatıp burada yeni bir sayfa açtım." diye konuştu.

Evkur Yeni Malatyaspor'daki performansını da değerlendiren Adem, şöyle devam etti:

"İyi niyetli mücadele eden ve kaliteli insanlardan oluşan bir takımız. Takımıma yardımcı olmaya çalışıyorum çünkü ben buraya başarılı olmaya geldim. Kesinlikle aşağıya bakmak istemiyoruz. Gözümüz yukarıda. İki galibiyet aldık diye bunu söylemiyorum. Takımıma yardımcı olabiliyorsam hepimizin başarısı. Futbolcu arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyorlar. Herkes görevini yapığı zaman skor da başarı da kaçınılmaz. Böyle devam edeceğiz."

"ÇAĞIRIRLARSA O FORMAYI GURURLA TAŞIRIZ"

Sarı-siyahlı futbolcu, A Milli Takım'da yeniden forma giymek istediğini söyledi.

Daha önce milli formayla mücadele ettiğini hatırlatan Adem Büyük, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her futbolcu gibi bende A Milli Takım'a çağrılmayı bekliyorum. Orada inanılmaz bir atmosfer var. Son dönemlerdeki başarısızlık bize yakışmıyor. Daha iyi olabilirdik, olamamız da gerekiyor. Performansım her geçen gün artıyor. Olursa benim için çok iyi ama çağrılmazsam da yapacak bir şey yok. Hiçbir zaman mücadeleden kaçmadım. Çağırırlarsa elimizden geleni yapar, o formayı gururla taşırız. Çok önemli hücum oyuncularımız var ama ben bundan sonra adaletli bir şekilde o formanın hak edene verileceğini düşünüyorum. Umarım böyle olur. Tabii ki kimsenin işine karışmak değil niyetimiz ama iyi performans sergileyen arkadaşlarımızın, ağabeylerimizin orada olmasını gönülden isteriz. Çünkü orası bambaşka bir dünya, milli formayı üzerinizde taşıyorsunuz onun ayrı bir gurur var."

YABANCI OYUNCU KONTENJANI

Adem, son günlerde tartışılan yabancı oyuncu kontenjanını değerlendirerek, "Eğer Türk futbolcuların üzerinde bir yabancı alırsanız buna kimsenin laf söyleyeceği yok ama Türk futbolcuların yeteneklerinden daha kötü futbolcu alırsanız buna herkes tepki gösterir. Ligde bir sürü yabancı var. Türk futbolcuların ne eksiği var? Türkiye standartlarının üzerinde yabancı getiriyorlarsa getirsinler. Yeterli olmayan yabancılar var. Çoğu yabancı oynamadan gidiyor." şeklinde görüş belirtti.

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemine ihtiyaç duyulduğunu vurgulayan deneyimli forvet, "Hakemler de insan ve hata yapabilirler ama sonuca etki edecek hatalar istemiyoruz. Hata olabilir ama tekrarlanmamasını istiyoruz. Biraz daha dikkatli olmalarını istiyoruz. Video Yardımcı Hakem sistemi geliyor bu sistem en çok bizim ülkemize gerekiyor. İnşallah o da doğru uygulanır ve takımların puanları, hak edişleri bir tarafa atılmaz." yorumunu yaptı.

"BÜYÜK TAKIMLARIN BİRİNDE OYNAMAK İSTERİM"

Öncelikli hedefinin Yeni Malatyaspor'da başarıyı yakalamak olduğunu aktaran Adem Büyük, daha sonra büyük takımlarda forma giymeyi istediğini dile getirdi.

"Ben futbolcuyum büyük takımlarda oynamak isterim" diyen Adem, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hedefim büyük takımlardan birinde oynamak. Bu ana hedefim ve kesinlikle hedefimde sapma yok. Onun dışında buraya başarılı olmaya geldim. İlk önce takım olarak başarılı olacağız ki sonra bireysel hedeflere yöneleceğiz. Şu andaki hedeflerimden birisi milli takıma tekrar çağrılmak. Orada oynamak istiyorum. Bir hedefimiz de Yeni Malatyaspor'un ligde kalıcı olmasını sağlayıp üst sıralara oynatmak. Bunu takım olarak camia olarak hep beraber yapmamız gerekiyor. Onun dışında olursa büyük takımlardan birisinde oynamak isterim."