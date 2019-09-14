Adem Büyük: 'Bizi Milli Takım'a çağırmak için...'

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdem Büyük: 'Bizi Milli Takım'a çağırmak için...'
GeriFutbol Adem Büyük: 'Bizi Milli Takım'a çağırmak için...'
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
Serhan TÜRK - Kaan ÜLKER / İSTANBUL, (DHA)
14.09.2019 - 10:24, Son Güncelleme:

Adem Büyük: 'Bizi Milli Takım'a çağırmak için...'

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adem Büyük, "Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız" dedi.

Galatasaray'ın 32 yaşındaki oyuncusu Adem Büyük, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

3 puan almalarının kendileri için önemli olduğunu belirten Adem Büyük, "Kasımpaşa karşısında gol şansımız vardı diye düşünüyorum. Son paslarda ya da son vuruşlarda biraz daha etkili olabilseydik farklı bir skor çıkabilirdi. Biz Galatasarayız, tabii ki ne koşulda olursa olsun kazanmalıyız. Bugün de 1-0 kazandık. Sonuçta 3 puan bizim için de önemliydi. 2'de 2 yaptık. Bu seriyi devam ettirmek zorundayız. Çünkü önemli maçlar oynayacağız. UEFA Şampiyonlar Ligi maçından önce de böyle bir galibiyet almak önemliydi. Şimdi Club Brugge maçını düşüneceğiz" diye konuştu.

Falcaodan maç sonu üçlüsü
Falcao'dan maç sonu üçlüsü

"CLUB BRUGGE TAKIMINI YENECEK GÜCE SAHİBİZ"

Club Brugge deplasmanından mutlu bir şekilde dönmek istediklerini ifade eden Büyük, "İlk maçlar önemlidir, kolay maç yok, Şampiyonlar Ligi sonuçta. Oradan en avantajlı skorla dönmek zorundayız. Onları yenecek güce ve kadroya sahibiz. Umarım oradan mutlu bir şekilde döneriz" dedi.

"POZİSYON BANA GÖRE PENALTIYDI"

Kendisine ya da Galatasaray'a karşı bir art niyet olduğunu düşünmek istemediğini dile getiren Adem Büyük, "Bana göre penaltı. Bir hamlesi var orada ikili mücadele, herhalde iki kişi çarpıştı diye değerlendirdiler. Zaten bana ya da Galatasaray'a fark etmez, bir art niyet olabilir mi bilmiyorum ama zannetmiyorum, o şekilde düşünmek de istemiyorum" ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA ÇAĞIRMAK İÇİN MECBUR KALABİLİRLER"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in Milli Takım'da Galatasaraylı oyuncu bulundurulması yönündeki sözleri hakkında ise Büyük, "Başkanıma teşekkür ederim. En iyi şekilde görmüş diye düşünüyorum. Problem değil, daha önümüzde çok maç var. O yüzden bu şekilde devam edersek çağırmak için mecbur kalabilirler" şeklinde konuştu.

Adem Büyük: Bizi Milli Takıma çağırmak için...

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Göztepe, Rizespor deplasmanında! 3 yeni transfer forma bekliyor...
Dünya basını Falcao'yu konuşuyor! 'Büyüleyici hikaye'
Real Madrid Levante maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı yayın var mı?
Liverpool - Newcastle (Maç önü)