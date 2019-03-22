Adebayor'dan emeklilik kararı
Spor Toto Süper Lig'de forma giyen Togolu golcü Emmanuel Adebayor, pazar günü milli forma ile son maçına çıkacak.
Medipol Başakşehir'in golcüsü Emmanuel Adebayor, milli takımı bıraktığını açıkladı. 35 yaşındaki yıldız santrfor, Togo-Benin maçında son kez milli formayı giyeceğini söyledi.
Önemli bir maç oynayacaklarını ve galibiyete oynadıklarını söyleyen Adebayor, pazar günü son maçını oynayacağını belirtti.
Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Togo, pazar günü Benin ile karşı karşıya gelecek.
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Emmanuel Adebayor bir dönem Manchester City forması da giymişti...
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