Adebayor sürprizi! 1 yıllığına... | Son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe forvet hattını kaliteli ve yıldız bir isimle takviye edecek. Çaykur Rizespor’un yüksek bonservis istemesi sonrası sarı lacivertliler alternatif aramaya başladı.
Fenerbahçe bu doğrultuda Emmanuel Adebayor’un ismi gündeme geldi. 35 yaşındaki oyuncunun Başakşehir ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyordu ancak taraflar anlaşarak kontratı feshettiler.
Maç başı ağırlıklı ödeme
Bonservisi elinde olan Emmanuel Adebayor’a Fenerbahçe’nin 1 yıllık ve maç başı ödeme ağırlıklı bir sözleşme teklif edeceği kaydedildi. İstanbul’da mutlu olan yıldız futbolcunun sarı lacivertlilere sıcak bakması muhtemel. Eğer ekonomik şartlarda da anlaşma sağlanırsa, yeni sezonda Adebayor, çubuklu formayı giyebilir.
Adebayor kariyerinde daha önce Real Madrid forması da giymişti...
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