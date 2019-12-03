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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
03.12.2019 - 15:38, Son Güncelleme:

Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı

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Adebayor Kayserispor'dan övgülerle uğurlandı

Kayserispor ile yollarını ayıran Emmanuel Adebayor, takım arkadaşları tarafından sosyal medyadaki güzel paylaşımlar ile uğurlandı.

Sezon başında İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olan ve 13 hafta sonrasında kulüp ile görüşerek yolları ayırma kararı alan Emmanuel Adebayor, teknik direktör Bülent Uygun ve takım arkadaşlarından övgüler alarak uğurlandı.

Beşiktaş maçı sonrasında "Bu benim Kayserispor ile son maçımdı. Çok güzel dostluklar kurdum. Kayserispor'a başarılar dilerim" cümleleri kuran Adebayor için takım arkadaşları da methiyeler dizdi.

Teknik direktör Bülent Uygun'un uzun uzun övgüler kurduğu Adebayor için Pedro Henrique “Bir zevkti, harika bir insandı. Hoşçakal papai” mesajı paylaştı. Hollandalı Ben Rienstra, “Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Her şeyin tadını çıkar” paylaşımında bulunurken Portekizli Miguel Lopes ise, “Teşekkürler efsane! Seninle oynamak bir onurdu! Sen benim kardeşimsin ve seni seviyorum" cümleleri kurdu.

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Yıldız golcü Beşiktaş mağlubiyeti sonrası takımdan ayrıldığını açıklamıştı...

Kayseri'de ayrılık şoku!Süper Lig'in 13. haftasında Beşiktaş'a 4-1 yenilen İstikbal Mobilya Kayserispor'un teknik direktörü Bülent Uygun, büyük sorunlar yaşamalarına rağmen rakipleri karşısında iyi mücadele etmeye çalıştıklarını söyledi.
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Adebayor Kayserispordan övgülerle uğurlandı

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