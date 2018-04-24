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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
24.04.2018 - 12:24, Son Güncelleme:

Adebayor: "İntiharı bile düşündüm"

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Adebayor: "İntiharı bile düşündüm"

Medipol Başakşehir’in şampiyonluk yarışına önemli katkı sağlayan golcü futbolcu Emmanuel Adebayor, "Toplumun bana ihtiyaç duyduğu örnek birey olmak istiyorum. Gençler, daha fazla seçme şansına sahip olmalı. Kariyerimin sonunda Togo’ya döneceğim. Oraya katkı sağlamak istiyorum" dedi.

La Gazzetta dello Sport, dünya futbolu haberlerini derlediği Gazza Mondo ekinin bugünkü sayısında Togolu futbolcu Adebayor ile yapılan röportaja tam sayfa yer ayırdı. Röportajın başlığında, "İstanbul’da O’na "Kral" diyorlar ama O, "Bana Manu denmesini tercih ederim" diyor" ifadeleri yer aldı.

"HARİKA VE İDDİALI BİR KULÜPTE OYNUYORUM"

34 yaşındaki futbolcu, İstanbul’da mutlu olduğunu ve iddialı bir kulüpte forma giydiğini belirterek, "Efsanevi kulüplerin formalarını giydim. Ancak benim hikayem halen bitmedi. İstanbul’da her şey çok iyi gidiyor. Harika ve iddialı bir kulüpte oynuyorum. Futbolumu oynama imkanım var ve ne yazık ki yaşım 34 olsa da kendimi 20 yaşında gibi hissediyorum (gülüyor)" şeklinde konuştu.

Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid ve Tottenham Hotspur ekiplerinde forma giydiği hatırlatılan Adebayor, "Onlar inanılmaz kulüpler, teknik direktörleri çok önemli ve takım arkadaşları birer fenomen. Böyle bir durumda nasıl memnun olmam?" ifadelerini kullandı.

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"ARSENAL İLE BİR RÜYA GERÇEKLEŞTİRDİM"

Tecrübeli oyuncu, "Geriye dönmek ister miydin? Belki de Londra’ya, yenilmez olduğun yere" sorusu üzerine de, "Adebayor’un en iyi zamanlarıydı. Güçlü ve motive olmuş. Arsenal ile bir rüya gerçekleştirdim" yanıtını verdi.

"KULÜBÜN EKONOMİK İHTİYACI İÇİN SATILMIŞTIM"

Arsenal taraftarının, Manchester City’e gitmesinden ötürü kendisini affetmediğinin söylenmesi üzerine de Adebayor, "Wenger’in suçuydu. O, para için bıraktığımı söylüyordu. Ancak kulübün ekonomik ihtiyacı için satılmıştım. Fakat yine de onun sayesinde önemli bir futbolcu oldum. Bana çok şey öğretti ve yardım etti, özellikle de başlangıçta" yorumunu yaptı.

"MANCİNİ İLE HİÇ İLİŞKİ KURAMADIM. ONDAN HİÇ HOŞLANMADIM"

Gazza Mondo’nun, "Kariyerin boyunca çalıştığın en iyi teknik direktör hangisiydi?" sorusuna da yanıt veren Adebayor, şöyle konuştu;

"Jose Mourinho en iyisiydi. O, büyük bir adam ve takımla eşsiz bir empati gerçekleştiriyor. Onunla ilişkimiz muhteşemdi. Sherwood’u da anmadan geçemem. Tottenham’da benim ikinci babamdı. Şimdi Pochettino var, Avrupa’nın en iyilerinden. O, kesinlikle en iyi kulüpleri çalıştıracak.

Ancak Mancini ile hiç ilişki kuramadım. Ondan hiç hoşlanmadım, gerek insan olarak, gerek teknik olarak. O’nun antrenmanları çok sıkıcıydı."

"İNSANLARIN YÜZÜNDE GÜLÜMSEMEYİ GÖRMEYİ SEVİYORUM"

Saha dışında kendisinin ’çılgın’ olarak tanımlandığının hatırlatılması üzerine de golcü futbolcu, "Ben iyi bir adamım, gülmeyi ve güldürmeyi seviyorum. İnsanların yüzünde gülümsemeyi görmeyi seviyorum. Belki de bu yüzden beni bir şovmen olarak görüyorlar" dedi.

"AİLEMLE SORUNLARIM OLDUĞUNDA İNTİHARI BİLE DÜŞÜNDÜM"

Geçmiş dönemde ailesiyle ilgili yaşadığı problemlere yönelik soruları da yanıtlayan Adebayor, şu ifadeleri kullandı;

"Ailemle sorunlarım olduğunda intiharı bile düşündüm. Benim hikayem birilerine örnek olabilir. İnsanlar, her zaman mutlu olmayı bilmeli.

3 yıl önce sosyal medya hesabımdan özel hayatıma ve beni ailemden koparan tüm sorunlara ilişkin bir paylaşım yaptım. O zamandan bu yana hiçbir şey değişmedi. Bana olduğum gibi davranılmasını istiyorum, yani birey gibi."

"KARİYERİMİN SONUNDA TOGO’YA DÖNECEĞİM"

Futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra ülkesi Togo’ya döneceğini sözlerine ekleyen Emmanuel Adebayor, "Toplumun bana ihtiyaç duyduğu örnek birey olmak istiyorum. Gençler, daha fazla seçme şansına sahip olmalı. Kariyerimin sonunda Togo’ya döneceğim, oraya katkı sağlamak için.. Orada daha fazla okul ve akademiye ihtiyaç var. Afrika harika bir yer, ancak orası için yapacak daha çok şey var. Barışı ve oranın daha çok ihtiyacı olan fırsatları düşlüyorum. Futbol, korunması gereken bir rüya, ama bu kolay değil" diye konuştu.



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