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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
Sabah
04.08.2019 - 10:25, Son Güncelleme:

Adebayor imzaya kaldı!

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Adebayor imzaya kaldı!

Alexander Sörloth’u kiralayan bordo-mavililer, ikinci bir golcüyü daha kadrosuna katacak. Daniel Sturridge’den haber bekleyen Fırtına, Togolu golcü ile el sıkıştı

Trabzonspor Hugo Rodallega'nın takımdan ayrılışından sonra forvet transferinde kriz yaşadı. Listeye giren isimlerden Berg, Santini, Bony, İbisevic, Jonathas, Caicedo ve Keseru ile anlaşılamadı.

ŞAPKADAN SÖRLOTH ÇIKTI
Sonrasında gündeme Daniel Sturridge geldi. İngiliz golcü süre istedi ama o süre bir türlü bitmedi! Trabzonspor sürpriz bir şekilde Norveçli golcü Alexander Sörloth'ü transfer etti.

BİR SÜRPRİZ YAŞANMAZSA

Trabzonspor bir forvet daha alacağını açıkladı. Elde kalan tek isim Emmanuel Adebayor... Fırtına, boşta olan 35 yaşındaki yıldızı hazırda bekletiyor. Bir sürpriz yaşanmadığı taktirde Başakşehir'in eski golcüsü önümüzdeki hafta resmi imzayı atacak.

60 MAÇ 24 GOL

Adebayor, Süper Lig'de 60 maça çıktı... 35 yaşındaki golcü bu karşılaşmalarda 24 kez fileleri havalandırmayı başardı.

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Adebayor imzaya kaldı

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