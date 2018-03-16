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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Haberler Futbol HaberleriAdebayor, Beşiktaş'ın üç golcüsünü geride bıraktı!
Futbol Adebayor, Beşiktaş'ın üç golcüsünü geride bıraktı!
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Futbol
16.03.2018 - 12:03, Son Güncelleme:

Adebayor, Beşiktaş'ın üç golcüsünü geride bıraktı!

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Adebayor, Beşiktaş'ın üç golcüsünü geride bıraktı!

Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk yarışı içinde olan Medipol Başakşehir’in golcü futbolcusu Emmanuel Adebayor, bu sezon takımı sırtlayan isimlerden biri oldu.

Tecrübeli futbolcu, görev yaptığı 22 maçta 12 kez rakip ağları sarstı. Adebayor, bu performansıyla Beşiktaş’ın forvetleri Negredo, Love ve Mustafa Pektemek’in toplam gol sayılarını geçti.

TAKIMDA EKSİKLER VAR

Medipol Başakşehir, 18 Mart Pazar günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Turuncu-lacivertli takımda şampiyonluk yolunda önemli bir viraj sayılabilecek bu mücadele öncesinde Emre Belözoğlu ve Epureanu’nun eksiklikleri can sıkarken, iki maçtır sakatlığından dolayı oynayamayan Arda Turan’ın ise siyah-beyazlılara karşı forma giymesi bekleniyor.

ADEBAYOR’UN PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİCİ

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın Beşiktaş karşısında çok şey beklediği isimlerin başında da Adebayor geliyor. Özellikle Emre’nin yokluğunda tecrübesiyle takımdaki liderlik vasfını yüklenecek olan Togolu yıldız, ileri uçta ortaya koyacağı performansla da turuncu-lacivertli ekibin gol yollarındaki en büyük silahı olacak. Bu sezon ligde geride kalan 26 müsabakanın 22’sinde ter döken 34 yaşındaki futbolcunun 12 golü, 1 de asisti bulunuyor. Adebayor'dan sonra skor anlamında takıma en fazla katkı sağlayan isim olarak deneyimli stoper Epureanu dikkat çekiyor. Alanyaspor maçında gördüğü kırmızı karttan dolayı Kartal’a karşı sahadaki yerini alamayacak olan Moldovalı oyuncu, şu ana kadar 23 karşılaşmada 5 gol attı.

BEŞİKTAŞ’TA FORVETLER SUSKUN, ORTA SAHALAR ATIYOR

Devre arası transfer döneminde Cenk Tosun’u Everton’a veren Beşiktaş, milli futbolcunun yokluğunu doldurmakta hala zorluk çekiyor. Kara Kartal’ın Cenk’in gidişinde sonra Aytemiz Alanyaspor’dan kadrosuna kattığı Vagner Love, siyah-beyazlı forma ile çıktığı 6 lig mücadelesinde 2 gol attı. Beşiktaş’a transferiyle taraftarda heyecan uyandıran ancak bir türlü beklenen patlamayı yapamayan Negredo da Süper Lig’de sahada olduğu 25 maçta 5 gol, 6 asistlik performans sergiledi. Mustafa Pektemek’in ise golü bulunmuyor.

BEŞİKTAŞ’IN FORVETLERİ BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Şenol Güneş’in takımında forvetlerin yapmakta zorlandığı işi yani gol atmayı bu sezon orta sahalar üstleniyor. Beşiktaş’ın yetenekli futbolcusu Anderson Talisca, Spor Toto Süper Lig’de 24 karşılaşmada rakip fileleri 10 kez havalandırırken, 3 tane de asist yaptı. Siyah-beyazlı ekibin en golcü oyuncusu konumunda bulunan Brezilyalıyı, Babel izliyor. Hollandalı, ligde 23 maçta bin 885 dakika oynadı ve 9 gol kaydetti.

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