Adanaspor'da yeni sezon hazırlıkları
Adana ekibi, hazırlıklarına yağmur altında yaptığı antrenmanla devam etti.
Bolu'da kampa giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor, sezon hazırlıklarını yağmur altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Karacasu beldesinde bulunan bir otelin sahasında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adanaspor, teknik direktör Cihat Arslan ve yardımcı antrenörler yönetiminde yağmur altında antrenman yaptı.
Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yapan turuncu-beyazlı futbolcular, akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri idmanla hazırlıklarına devam edecek.
Antrenmanda futbolcularla yakından ilgilenen teknik direktör Arslan, futbolcularından oyun düzenine kısa sürede adapte olmalarını istedi.
Bolu'da kamp yapan Spor Toto 1. Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak Adanaspor'un kampı, 3 Ağustos'ta sona erecek.
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