Adanaspor’da iki transfer birden
Adanaspor, kadrosuna santrafor Feczesin ile kanat oyuncusu Bumba’yı kattı. Oyuncular pazartesi günü kulüple ilk antrenmanlarına çıkacak.
Turuncu-beyazlı takım, 31 yaşındaki santrafor oyuncusu Robert Feczesin ve 24 yaşındaki kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Adanaspor Başkanı Bayram Akgül ile İstanbul’da bir araya gelen futbolcular, kendilerini turuncu-beyezlı renklere bağlayan imzayı attılar.
Futbolcular imza töreninden kısa bir süre kampa katıldı. Pazartesi ise Bumba ile Feczesin takımla ilk antrenmanlarına çıkacak.
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