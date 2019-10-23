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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
AA
23.10.2019 - 16:09, Son Güncelleme:

Adanaspor'da hedef deplasmanda 3 puan

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Adanaspor'da hedef deplasmanda 3 puan

Teknik direktör Engin İpekoğlu: "Artık Balıkesirspor maçına odaklandık. Deplasmandan 3 puanla dönme amacındayız."

Adanaspor Teknik Direktörü Engin İpekoğlu, TFF 1. Lig'in 9. haftasında, deplasmanda yapacakları Balıkesirspor maçından 3 puanla ayrılmayı amaçladıklarını söyledi.

İpekoğlu, Osman Yereşen Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta sahalarında İstanbulspor'la 2-2 berabere kaldıklarını anımsattı.

Maçta, takım savunması anlamında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını aktaran İpekoğlu, "Karşılaşmanın son 5 dakikasında maçı kazanabilirdik de ancak oynadığımız oyunun karşılığının 1 puan bile olduğunu düşünmüyorum." dedi.

İpekoğlu, takımdaki savunma sorunlarına çözüm bulmak için çalıştıklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Yaklaşık 30-35 hatamız vardı maçta. Bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Takım savunması anlamında çok daha doğru işler yapmamız gerekiyor. Beklenmedik sakatlıklar da oldu tabii. Bunların hiçbiri, yaptığımız hataları çözüme kavuşturmaz. Onun için kalan mevcut kadromuzla saha içerisinde doğru şekilde savunma yapmayı öğrenmemiz gerekir. Zaten bu doğrultuda da çalışmalarımızı yapıyoruz."

"Balıkesirspor maçına odaklandık"

Cumartesi günü deplasmanda Balıkesirspor ile karşılaşacaklarını hatırlatan İpekoğlu, şunları kaydetti:

"Artık Balıkesirspor maçına odaklandık. Deplasmandan 3 puanla dönme amacındayız. Çalışmalarımız sürüyor. Sakatlığı süren Eze takımda olmayacak büyük ihtimalle. Veli Kızılkaya ve Roni kart cezalısı, Ahmet Dereli'nin de durumu belli değil. Takım oluşturma aşamasında ciddi sıkıntılarımız var açıkçası. Sonuçta 11 kişi sahaya çıkacağız. Sahaya çıkacak arkadaşlar umarım görevini en iyi şekilde yerine getirir."

Adanasporda hedef deplasmanda 3 puan

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