Adanaspor’da grip salgını! 3 oyuncu...

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdanaspor’da grip salgını! 3 oyuncu...
GeriFutbol Adanaspor’da grip salgını! 3 oyuncu...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
DHA
25.04.2019 - 14:29, Son Güncelleme:

Adanaspor’da grip salgını! 3 oyuncu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adanaspor’da grip salgını! 3 oyuncu...

Spor Toto 1’inci Lig’de, ligde kalma mücadelesi veren Adanaspor’da gribal enfeksiyon sıkıntısı yaşanıyor.

Sezona teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde başlayan Adanaspor, aldığı kötü sonuçların ardından teknik heyette değişikliğe gitti.

Bunun üzerine kulüp başkanı Bayram Akgül, Cihat Arslan ile yolları ayırırken, takımı tecrübeli teknik direktör Coşkun Demirbakan’a emanet etti.

Demirbakan yönetiminde ilk maçlarda başarılı bir tablo koyan turuncu-beyazlı takım, daha sonra düşüş yaşamaya başladı. Bunun üzerine Demirbakan ile yollar ayrılıp, takımın altyasında görev alan ’nöbetçi hoca’ olarak bilenen Eyüp Arın getirildi.

GRİBAL ENFEKSİYON ŞOKU

Türkiye’nin en büyük derbileri arasında gösterilen Adana Derbisi’nin ardından turuncu-beyazlı takımda, oyuncuların gribal enfeksiyona yakalanması teknik heyeti düşündürmeye başladı.

Kenan Karışık, Ahmet Dereli ve Andaç Güleryüz, gribal enfeksiyon nedeniyle yapılan çalışmalarda yer alamadı.

Kulüp doktorları, oyuncuların sağlığına kavuşması için yoğun çaba harcıyor.

SAVUNMA ÇÖKTÜ

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın, turuncu-beyazlı takımda Onur Akbay ve Renan Diniz’in ardından İhsan Uğur Göktaş’ta sakatlığı nedeniyle sezonu kapattığını söyledi.

Bu gelişmeyle birlikte savunmada sıkıntı yaşayan Arın, "Digao’nun da ağrıları var. Bu nedenle antrenmanlara çıkamıyor. Bu hafta bana göre ligin en başarılı takımlarından Hatayspor ile karşılaşacağız. Sahaya 11 kişi çıkacağımız için eksik oyuncumuz yok diye düşünüyorum" dedi.

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

Adanaspor’da grip salgını 3 oyuncu...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber

İpek Soylu’dan Wings for Life World Run’a destek

Akhisarspor'un finaldeki rakibi belli oluyor! G.Saray'ın iddaa oranı...

Flaş gelişme! Arda Turan ile yollar ayrılıyor...

Euroleague play-off üçüncü maçların MVP'si Larkin!