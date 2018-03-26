Adanaspor'da gözler Samsunspor maçında
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, 29. haftada oynayacakları Samsunspor karşılaşmasının, bu sezonki en zor ve en önemli maç olduğunu bildirdi.
Arın, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Nisan Pazar günü 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda Samsunspor ile mücadele edeceklerini kaydetti.
Milli maçlar nedeniyle lige verilen arayı iyi değerlendirmek istediklerini ifade eden Arın, bu kapsamda Atiker Konyaspor ile özel bir hazırlık maçı yaptıklarını belirtti.
Arın, en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:
"Samsunspor karşılaşması Adanaspor'un bu sezonki en zor ve en önemli maçı olacak. Geçtiğimiz hafta deplasmanda Çaykur Rizespor maçında ortaya koyduğumuz performans Adanaspor'un gerçek oyunudur. Biz kaybedeceksek bile bu şekilde kaybedelim. Deplasmandan alınan bu kıymetli 1 puan bizi ateşleyecektir. Oyuncularıma güveniyorum. Bu hafta kazanıp alt takımlarla olan puan farkını açmak istiyoruz."
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