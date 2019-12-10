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Futbol
AA
10.12.2019 - 13:00, Son Güncelleme:

Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi

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Adanaspor'da Emrah Bayraktar dönemi

Adanaspor'da Emrah Bayraktar sportif direktörlük görevine getirildi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da sportif direktörlük görevine Emrah Bayraktar getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, sportif direktörlük görevi için turuncu-beyazlıların eski futbolcularından ve yardımcı antrenörlerinden Sami Bayraktar'ın oğlu Emrah Bayraktar ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Başkan Bayram Akgül ile bir araya gelen Emrah Bayraktar'ın, sportif direktörlük görevine getirildiği kaydedildi.

Adanasporda Emrah Bayraktar dönemi

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