Adanaspor'da Cihat Arslan dönemi sona erdi
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da teknik direktör Cihat Arslan ile yollar ayrıldı.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, yönetim kurulunun, teknik direktör Arslan gerçekleştirdiği görüşmenin ardından karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada, Cihat Arslan'a verdiği katkılardan dolayı teşekkür edildi, bundan sonraki görevinde başarılar dilendi.
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