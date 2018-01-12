Adanaspor'da beş transfer

Devre arası kamp çalışmalarını sürdüren Adanaspor, transferde de hareketli günler geçiriyor. Turuncu-beyazlılar bu kapsamda Uche Kalu, Berkan Yıldırım, Emre Can Coşkun, Ronei ve Kürşat Sürmeli'yi kadrosuna dahil etti. Transferi ile ilgili konuşan Uche Kalu, tekrar Adanaspor’da olmaktan dolayı mutlu olduğunu, "Burada güzel zamanlar ve büyük başarılar elde ettim. Eski takım arkadaşlarımın çoğu burada. Bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Transferimde emeği geçen herkese, başta Başkanımız Bayram Akgül’e teşekkür ederim. Taraftarlarımızın desteği bizim mücadelemiz ile Adanaspor’u tekrar Süper Lig’e çıkartacağız” dedi.

Emre Can Coşkun: "Adanaspor’un şampiyon olması için elinden geleni yapacağım"

Hedefleri olan bir takıma geldiğini belirten tecrübeli oyuncu Berkan Yıldırım ise, Adanaspor'a katkı sağlamak için sabırsızlandığını söyledi. Emre Can Coşkun da transferinde emeği geçen herkese teşekkür etti. Coşkun ayrıca iyi bir sezon geçirip, Adanaspor’un şampiyon olması için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Ronie, “Adanaspor’un yerinin kesinlikle Süper Lig"

Portekiz Süper Lig ekibi Belenenses takımında kiralanan Ronei Gleison Rodrigez dos Reis ise Adanaspor’dan hiçbir zaman kopmadığını ifade ederek, sezon sonunda şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Adanaspor’un yerinin kesinlikle Süper Lig olduğunu ifade eden Ronie, “Ligdeki konumumuz kesinlikle kötü değil. Alacağımız seri galibiyetler bizi üst sıralara taşıyacaktır. Taraftarımızın desteği takım arkadaşlarımın mücadelesiyle ait olduğumuz yere çıkacağız. Tekrar 5 Ocak’ta maça çıkmak için sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Kürşat Sürmeli Sürmeli: "Adanaspor çok büyük bir camia"

Sezon başında görüşmeleri olduğunu ama devre arasına kısmet olduğunu kaydeden Kürşat Sürmeli Sürmeli, "İnşallah başarılı bir sezon geçiririm. Adanaspor çok büyük bir camia ve hedefi olan bir kulüp. Bende hedefleri olan bir futbolcuyum bu doğrultuda yollarımız kesişti. Sezon sonunda şampiyonluk kupası kaldırmak tek hedefim” dedi.