Adanaspor'da Ankaragücü maçı hazırlıkları devam ediyor
Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Osman Yereşen Tesisleri'nde gençlik gelişim sorumlusu Eyüp Arın yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma ve koordinasyon çalışmasıyla başladı. Daha sonra 2 gruba ayrılan futbolcular, kontrol ve pas çalışması yaptı.
Antrenmanın ana bölümünde dar alanda çalışma yapan turuncu-beyazlılar, 1 saat 20 dakika süren idmanı yarı sahada oynanan çift kale maçla tamamladı.
Turuncu-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde hava yoluyla Ankara'ya gidecek.
Ankara'da yapacağı çalışmayla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak Adanaspor, konaklayacağı otelde maç saatini bekleyecek.
Adanaspor, ligin 26. haftasında 8 Mart Perşembe günü saat 19.00'da Ankara 19 Mayıs Stadı'nda MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.
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