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Futbol
İHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 09:56,Son Güncelleme:/

Adanaspor’a 2 transfer birden

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Adanaspor’a 2 transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’a 2 transfer birden yapıldı.

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Savaş Polat'ı sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.

Öte yandan açıklamada Canberk Dilaver ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

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