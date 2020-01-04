İHA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 09:56,
Adanaspor’a 2 transfer birden
TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor’a 2 transfer birden yapıldı.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Konyaspor'da forma giyen defans oyuncusu Savaş Polat'ı sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Öte yandan açıklamada Canberk Dilaver ile de 1.5 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Canlı Bahis kaybına %10'a varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle