Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriAdanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur
GeriFutbol Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Futbol
AA
30.07.2019 - 12:11, Son Güncelleme:

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur

TFF 1. Lig takımlarından Adanaspor'un teknik direktörü Eyüp Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur." dedi.

Bolu'nun Karacasu beldesinde bulunan bir otelde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Adana ekibi, teknik direktör Eyüp Arın ve yardımcı antrenörler yönetiminde sabah antrenmanını kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı çalışma yaparak tamamladı. 

Teknik direktör Arın, antrenman öncesi AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni sezon hazırlıklarının birinci etabını Adana'da, ikinci etabını Bolu'nun Abant bölgesinde ve üçüncü etabı da yine Bolu'nun Karacasu beldesinde yaptıklarını söyledi. 

Yoğun bir çalışma temposu içerisinde, çalışmaların her geçen gün ağırlaştığını belirten Arın, takım olma konusunda da mesafe katettiklerini, iyi bir birliktelik yaşadıklarını, önemli adımlar attıklarını, oyuncuların istekli ve arzulu olduğunu anlattı. 

Transfer konusuna da değinen Arın, "Transfer konusunda bütçemizi ve takımın dengesini bozmayacak şekilde çalışmalar yapıyoruz. Düşündüğümüz iki mevkiye transfer var. Görüştüğümüz oyuncular yerli ve yabancı. Bizim bütçemize hangisi uygunsa onları değerlendirmeye çalışacağız. Onları da tamamladığımızda iyi bir ekip olacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. 

Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanasporun her zaman hedefi olmuştur

Teknik direktör Arın, mücadeleci, çok koşan, seyir sevki yüksek, camiayı umutlandıracak, birlik ve beraberliği sağlayacak bir oyuncu grubu kurmaya çalıştıklarını, iyi bir sezon geçirmeyi amaçladıklarını vurguladı. 

Her sezonun yeni bir umutla başladığına işaret eden Arın, "Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur. Adanaspor, gerçekten çok büyük bir camiadır ve Avrupa kupalarında oynamış bir takımdır. Biz yine hedef doğrultusunda bir plan çiziyoruz. Bunun için başlangıç bölümümüz çok önemli. Lige başlarken bu doğrultuda başlarsak inşallah ligi de iyi götüreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı. 

iddaa'da en çok oynanan bahisleri kaçırmayın, incelemek için buraya tıklayın!

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Diğer Spor Haberleri

Sıradaki Haber
Bayern Münih Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Canlı yayın nereden izlenecek?
Adanaspor Teknik Direktörü Eyüp Arın: Adanaspor'un her zaman hedefi olmuştur
Son Dakika: TFF 2. Lig fikstürü çekildi! İşte kura çekimi sonrası program...
Leonor Rodriguez, Çukurova Basketbol'da! | Transfer haberleri...