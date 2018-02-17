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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
DHA
17.02.2018 - 17:56, Son Güncelleme:

Adanaspor, Manisa'dan şen döndü

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Spor Toto 1'inci Lig'de düşme hattındaki Grandmedical Manisaspor, Adanaspor'a evinde uzatma dakikalarında kalesinde gördüğü golle mağlup olmaktan kurtulamadı: 1-2.

STAT: 19 Mayıs
HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Mehmet Kapluhan (xx), Murat Şener (xx)
GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (x) - Kemal (x), Ümit Yasin (xx), Abdulkadir (x) (Dk. 46 Uğur xx), Hikmet (xx), Asım (xx) (Dk. 89 İlkay), Bakaki (x) (Dk. 54 Furkan xx), Kağan (x), Sebaihi (xxx), Alper (x), Perovic (xx)
ADANASPOR: Mert (xx) - Berkan (xx), Onur (xxx) (Dk. 82 Yakup), Diniz (xx), Gökhan (xx), Bekir (xx), Tevfik (xxxx), Koman (xx), Magaye Gueye (xxx), Roni (xx) (Dk. 74 Oğuz Han xx), Uche Kalu (xx) (Dk. 62 Bahattin xxx)
GOLLER: Dk. 59 Sebaihi (Grandmedical Manisaspor), Dk. 45+2 (P) Magaye Gueye, Dk. 90+2 Tevfik (Adanaspor),
SARI KARTLAR: Ümit Yasin, Sebaihi, Furkan (Manisaspor), Magaye Gueye, Berkan, Bahattin (Adanaspor)

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta Adanaspor'un 45+2'nci dakikada penaltıdan Magaye Gueye'yle attığı gole 59'uncu dakikada Sebaihi'yle karşılık veren Tarzan, 90+2'nci dakikada Tevfik'in golüyle sahadan mağlup ayrıldı. Bu sezon borçları nedeniyle 9 puanı silinince düşme hattına demir atan Manisaspor, bu skorla son 5 maçta 4. yenilgisini aldı. Adanaspor ise 4 maç aradan sonra galibiyetle tanışıp 30 puana ulaştı. Ligde 14 puanla sondan ikinci sırada kalan, mali ve idari krizleri aşmaya çalışan siyah-beyazlılarda kulübün yeni başkanı yarın saat 14.00'te yapılacak olağanüstü genel kurulda belli olacak.
4'üncü dakikada Manisasporlu Alper, ceza sahası dışında önünde bulunduğu topu sert vuruşla kaleye gönderdi. Top az farkla auta çıktı.
12'nci dakikada Manisaspor'dan Sebaihi'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Perovic'in kaleye gönderdiği top kaleci Hayrullah'ta kaldı.
19'uncu dakikada Manisaspor atağında Perovic'in ikili mücadele sonrasında verdiği pasla buluşan Bakaki'nin şutunda kaleci Hayrullah gole izin vermedi.
45+2'nci dakikada konuk ekip penaltıdan öne geçti. Manisasporlu Abdulkadir'in Adanasporlu Roni'ye ceza sahasında kale önünde yaptığı faul sebebiyle hakem penaltı noktasını gösterdi. Adanaspor'da penaltıyı kullanan Magaye Gueye topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
İlk yarı bu skorla bitti.
59'uncu dakikada skora eşitlik geldi. Alper'in ceza sahası dışından verdiği pasla bulaşan Sebaihi'nin şutu ağlarla buluştu: 1-1.
76'ncı dakikada gelişen Manisaspor atağında Perovic'in sol kanattan kale önüne gönderdiği top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Sebaihi'nin çektiği şut kalecide kaldı.
90+2'nci dakikada Adanaspor galibiyet golünü buldu. Ceza sahası içinden Bahattin'in verdiği pasla buluşan Tevfik skoru belirledi: 1-2

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