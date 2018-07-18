Adanaspor ilk hazırlık maçını İstanbulspor ile yapacak
Yeni sezon hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Adanaspor, ilk hazırlık maçını yarın İstanbulspor ile yapacak.
Kamp döneminin 2. etabını da Bolu’da geçirecek olan turuncu-beyazlılar, yeni sezona günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.
Teknik Direktör Cihat Arslan yönetiminde gerçekleşen bugünkü antrenmanda 6’şarlı 3 gruba ayrılan futbolcular, dar alanda pas çalışması yaptı.
İdman, taktik çalışmasıyla tamamlandı.
Kamp dönemi boyunca 3 hazırlık maçı yapacak olan Adanaspor, ilk maçını yarın saat 17.00’de Spor Toto 1.Lig takımlarından İstanbulspor ile oynayacak.
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