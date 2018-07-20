Adanaspor forvetini buldu
Adanaspor, son olarak Güney Kore takımı Jeonnam Dragons’da forma giyen Macar santrafor Robert Feczesin ile prensip anlaşmasına vardı.
Cihat Arslan yönetiminde yeni sezonda şampiyon olarak Süper Lig’e geri dönmek isteyen Adanaspor, son olarak Güney Kore takımı Jeonnam Dragons’da forma giyen Macar santrafor Robert Feczesin ile prensip anlaşmasına vardı.
Kanatlarda da görev yapabilen 32 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki günlerde Türkiye’ye geleceği ve Adanaspor’a resmi imzayı atacağı öğrenildi.
Feczesin, geçen sezon çıktığı 27 maçta 8 gol, 5 asistlik performans ortaya koydu. (Fanatik)
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