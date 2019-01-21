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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
21.01.2019 - 21:44, Son Güncelleme:

Adanaspor deplasmanda galip

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Adanaspor deplasmanda galip

Spor Toto 1’inci Lig'in 18’inci haftasında Tetiş Yapı Elazığspor sahasında konuk ettiği Adanaspor'a 1-0 mağlup oldu.

STAT: 11 Nisan

HAKEMLER: Erkan Engin, Orkun Aktaş, Cemil Tunç

TETİŞ YAPI ELAZIĞSPOR: Ahmet Doğan - Idrıssa, Onur Alsu, Murathan (Dk. 79 Enes Kaplan), Lamine, Hebat, İzzet (Dk. 53 Eren), Salih, Kadir, Ömer, Erhan (Dk. 89 Yusuf)

ADANASPOR: İrfan - Göksu, Veli, Hakan, Ahmet Dereli, Onur Akbay, Bumba, Famoussa (Dk. 71 Anıl), Özkan, Abdülkadir (Dk. 47 Doğanay), Eren (Dk. 90 Andaç)

GOL: Dk. 46 Famoussa, (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Salih, Hebat (Tetiş Yapı Elazığspor) - Abdülkadir, Veli, Göksu, Hakan (Adanaspor)

MAÇTAN DAKİKALAR

46’ncı dakikada Özkan’ın sağ kanattan ceza alanına gönderdiği topta Famoussa yaptığı düzgün vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1.

62’nci dakikada Lamine orta sahada kazandığı topla ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Lamine'nin sert şutunda kaleci topu kornere gönderdi.  

82’nci dakikada Hakan’ın ceza sahası içerisine yaptığı ortada Ahmet, kaleciyi geçerek şutunu attı ancak top az farkla auta çıktı. 
Karşılaşma 1-0 Adanaspor'un üstünlüğüyle sona erdi. 

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