Adanaspor, Claudiu Bumba ile yollarını ayırdı! | Transfer Haberleri...
Spor Toto 1. Lig ekibi Adanaspor, Rumen sağ kanat oyuncusu Claudiu Bumba ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.
Turuncu-beyazlı ekip, 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 25 yaşındaki Bumba ile yollarını ayırma kararı aldı.
Sağ kanat oyuncusuyla karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Adanaspor, Bumba'ya takıma hizmetlerinden ötürü teşekkür etti.
Bumba geçen sezon 3 gol 5 asistle oynamıştı.
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