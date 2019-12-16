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Futbol
AA
16.12.2019 - 17:00, Son Güncelleme:

Adanaspor, Alanyaspor kupa rövanşına hazır!

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Adanaspor, Alanyaspor kupa rövanşına hazır!

TFF 1. Lig ekibi Adanaspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanşında yarın sahasında Süper Lig temsilcisi Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Turuncu beyazlı ekip, Osman Yereşen Tesisleri'nde teknik direktör Engin İpekoğlu yönetiminde antrenman yaptı.

İdmanın ilk bölümünde pas çalışan futbolcular, daha sonra hücum ve savunma organizasyonları üzerinde durdu.

Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayan Akdeniz ekibi, kampa girdi ve maç saatini beklemeye başladı.

Adana 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 18.30'da başlayacak.

Antalya'daki ilk maçta Adanaspor, rakibine 5-1 mağlup olmuştu.

Adanaspor, Alanyaspor kupa rövanşına hazır

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