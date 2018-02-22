Adanaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Ligde derbi heyecanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAdanaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Ligde derbi heyecanı
Spor Arena Adanaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Ligde derbi heyecanı
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:Atalanta Borussia Dortmund maçı hangi kanalda saat kaçta?

Spor Arena
22.02.2018 - 18:22, Son Güncelleme:

Adanaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Ligde derbi heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Adana Demirspor Adanaspor maçı, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden aynı şehrin iki takımını karşı karşıya getirecek. Aralarındaki rekabeti sahaya yansıtacak olan Adana Demirspor ve Adanaspor, ilk yarıda oynanan mücadelenin ardından ligin ikinci yarısında da aynı sahada mücadele etme şansı yakalayacak. Peki, Adana Demirspor Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, Adana derbisi hakkında bazı bilgiler

Adana Demirspor Adanaspor maçı için geri sayım başladı. Aynı şehrin köklü iki kulübünün karşı karşıya geleceği mücadele, televizyondan naklen yayınlanacak. Peki rekabetin sahaya yansıyacağı Adana Demirspor Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar

ADANA DEMİRSPOR ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Adanaspor, paylaştıkları 5 Ocak Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 22 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetirken, yardımcılıkları Gökmen Olgaç ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.

Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Magaye Gueye karşılaşmada forma giyemeyecek.

EVİNDE DEPLASMAN OYNAYACAK

İki Adana takımının aralarında oynayacağı zorlu karşılaşma kentte büyük heyecan yaratırken, Adanaspor karşılaşmaya ev sahibi, Adana Demirspor ise deplasman takımı olarak çıkacak.

Puan tablosunda küme düşme sıralamasından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor, oynadığı son 5 lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, Süper Lig’e yükselmek için Play-Off potasını hedefleyen Adanaspor da oynadığı son 5 maçta Adana Demirspor ile aynı istatistiklere sahip oldu.

MUSTAFA UĞUR DERBİ TECRÜBELİ

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, teknik direktörlük kariyeri boyunca Adanaspor karşısında takımını yönettiği 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de yenilgi aldı.ÿ

2012-2013 sezonunda da Adana Demirspor’da görev alan tecrübeli teknik direktör, çıktığı 2 Adana derbisinden 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor’da görev alan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü iseÿAdanaspor’a karşı çıktığı tek derbi maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.

MUSTAFA UĞUR: ’KEYİF ALINACAK BİR MAÇ OLSUN’

Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Türkiye’nin ve Adana’nın en önemli derbilerinden birini oynayacaklarını belirtirken, şunları söyledi:ÿ"Adana şehri ve Adana Demirspor taraftarı için çok önem verilen bir müsabaka. Güzel, sıkıntısız bir maç oynamak ve galibiyetle bitirmek istiyoruz. Maça gelen taraftarların keyif alacağı bir karşılaşmaÿolsun. Biz de bütün planımızı galibiyet üzerine yaptık. İnsanın hayatında derbiler farklı bir yer alır. Ben de Adana Demirspor’da 2015-2016 sezonuna derbiyle başlamıştım. O günkü maçtaki atmosfer halaÿhafızalarımızdan silinmedi. Aynı keyfi yaşamak istiyoruz. Herşeyin üzerinde güzel bir maç olacağı kanaatindeyim."

OSMAN ÖZKÖYLÜ: ’MUTLAKA KAZANMALIYIZ’

Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü iseÿrakiplerinin son mağlubiyetiyle ligdeki konumu itibariyle sıkıntılı günler yaşadığını anlattı. Özköylü, şöyle konuştu: "Biz üst sıralarda Play-Off grubunda yer almak için mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah keyifli güzel bir maç olur. Adana’ya Adana seyircisine güzel keyifli bir maç izletiriz. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her türlü çalışmalarımızı bu yönde yaptık."

PFDK'DAN ADANA DEMİRSPOR'A CEZA

Adana Demirspor Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası A,B,C ve kuzey maraton üst A,B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ozan Tufan dönmek istiyor

Beşiktaş’ı yenersek bizi kimse tutamaz

Kırmızı alarm

Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı hangi gün ne zaman saat kaçta? - Derbi biletleri çıktı işte fiyatlar