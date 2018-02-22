Adanaspor Adana Demirspor maçı hangi kanalda saat kaçta? Ligde derbi heyecanı
Adana Demirspor Adanaspor maçı, Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden aynı şehrin iki takımını karşı karşıya getirecek. Aralarındaki rekabeti sahaya yansıtacak olan Adana Demirspor ve Adanaspor, ilk yarıda oynanan mücadelenin ardından ligin ikinci yarısında da aynı sahada mücadele etme şansı yakalayacak. Peki, Adana Demirspor Adanaspor maçı hangi kanalda saat kaçta canlı izlenebilecek? İşte, Adana derbisi hakkında bazı bilgiler
Adana Demirspor Adanaspor maçı için geri sayım başladı. Aynı şehrin köklü iki kulübünün karşı karşıya geleceği mücadele, televizyondan naklen yayınlanacak. Peki rekabetin sahaya yansıyacağı Adana Demirspor Adanaspor maçı saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesinden bazı detaylar
ADANA DEMİRSPOR ADANASPOR MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA?
Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta mücadelesinde Adanaspor, paylaştıkları 5 Ocak Stadyumu'nda Adana Demirspor ile karşılaşacak. 22 Şubat Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak olan mücadele, Bein Sports Max 1 kanalından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu yönetirken, yardımcılıkları Gökmen Olgaç ve Deniz Caner Özaral üstlenecek.
Adanaspor'da sarı kart cezalısı olan Magaye Gueye karşılaşmada forma giyemeyecek.
EVİNDE DEPLASMAN OYNAYACAK
İki Adana takımının aralarında oynayacağı zorlu karşılaşma kentte büyük heyecan yaratırken, Adanaspor karşılaşmaya ev sahibi, Adana Demirspor ise deplasman takımı olarak çıkacak.
Puan tablosunda küme düşme sıralamasından uzaklaşmak isteyen Adana Demirspor, oynadığı son 5 lig maçında 3 mağlubiyet 1 beraberlik ve 1 galibiyet alırken, Süper Lig’e yükselmek için Play-Off potasını hedefleyen Adanaspor da oynadığı son 5 maçta Adana Demirspor ile aynı istatistiklere sahip oldu.
MUSTAFA UĞUR DERBİ TECRÜBELİ
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, teknik direktörlük kariyeri boyunca Adanaspor karşısında takımını yönettiği 8 maçta 5 galibiyet, 1 mağlubiyet ve 1 de yenilgi aldı.ÿ
2012-2013 sezonunda da Adana Demirspor’da görev alan tecrübeli teknik direktör, çıktığı 2 Adana derbisinden 1 galibiyet ve 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. 2015-2016 sezonunda Adana Demirspor’da görev alan Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü iseÿAdanaspor’a karşı çıktığı tek derbi maçtan 2-0’lık galibiyetle ayrılmıştı.
MUSTAFA UĞUR: ’KEYİF ALINACAK BİR MAÇ OLSUN’
Adana Demirspor Teknik Direktörü Mustafa Uğur, Türkiye’nin ve Adana’nın en önemli derbilerinden birini oynayacaklarını belirtirken, şunları söyledi:ÿ"Adana şehri ve Adana Demirspor taraftarı için çok önem verilen bir müsabaka. Güzel, sıkıntısız bir maç oynamak ve galibiyetle bitirmek istiyoruz. Maça gelen taraftarların keyif alacağı bir karşılaşmaÿolsun. Biz de bütün planımızı galibiyet üzerine yaptık. İnsanın hayatında derbiler farklı bir yer alır. Ben de Adana Demirspor’da 2015-2016 sezonuna derbiyle başlamıştım. O günkü maçtaki atmosfer halaÿhafızalarımızdan silinmedi. Aynı keyfi yaşamak istiyoruz. Herşeyin üzerinde güzel bir maç olacağı kanaatindeyim."
OSMAN ÖZKÖYLÜ: ’MUTLAKA KAZANMALIYIZ’
Adanaspor Teknik Direktörü Osman Özköylü iseÿrakiplerinin son mağlubiyetiyle ligdeki konumu itibariyle sıkıntılı günler yaşadığını anlattı. Özköylü, şöyle konuştu: "Biz üst sıralarda Play-Off grubunda yer almak için mutlaka kazanmamız gerekiyor. İnşallah keyifli güzel bir maç olur. Adana’ya Adana seyircisine güzel keyifli bir maç izletiriz. Sahada kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Her türlü çalışmalarımızı bu yönde yaptık."
PFDK'DAN ADANA DEMİRSPOR'A CEZA
Adana Demirspor Kulübünün, 18.02.2018 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Boluspor Spor Toto 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde ev sahibi kulüp olduğu müsabakada 3. kez gerçekleştirilmesinden dolayı 20 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT'nin 53/3. Maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan kuzey kale arkası A,B,C ve kuzey maraton üst A,B,C,D bloka giriş yapan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi müsabakaya girişlerinin engellenmesine karar verildi.
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