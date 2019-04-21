Adanaspor - Adana Demirspor: 0-0
Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında Adanaspor ile Adana Demirspor 0-0 berabere kaldı. Adana Demirspor, 70. dakikada Levent Ayçiçek sakatlanıp oyun dışı kaldığı için son 20 dakikayı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Bu arada, maç öncesi her iki takım taraftarları arasında zaman zaman gergin anlar yaşandı.
Futbol: Spor Toto 1. Lig - Adanaspor: 0 - Adana Demirspor: 0
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Halis Özkahya, Mehmet Metin, Murat Ergin Gözütok
Adanaspor: Karacic, Digao, İhsan Uğur Göktaş (Dk. 49 Göksu Alhas), Özkan Taştemur, Furkan Özçal, Gökhan Sazdağı (Dk. 86 Eren Keleş) , Bagayoko, Abdulkadir Özdemir, Hakan Barış, Bumba, Ahmet Dereli (Dk. 79 Kone)
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Semih Güler, Mitrovic, Adil Demirbağ, Kaan Kanak, Süleyman Koç, Erdal Öztürk, Legear (Dk. 46 Levent
Ayçiçek), Berk Yıldız (Dk. 66 Kage), Pote (Dk. 46 Vedat Bora), Gladky,
Sarı kart: Dk. 42 Erdal Öztürk (Adana Demirspor)
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