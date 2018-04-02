Adanaspor 5 hafta sonra kazandı
Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Adanaspor, sahasında Samsunspor'u 2-1 yendi.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, İbrahim Bozbey
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Gökhan Süzen, Onur Akbay, Yakup Demir, Digao (Dk. 35 Berkan Yıldırım), Bahattin Köse, Foguinho, Tevfik Altındağ, Mustafa Sevgi (Dk. 76 Renan Diniz), Oğuz Han Aynaoğlu (Dk. 63 Uche Kalu), Magaye
Samsunspor: Furkan Köse, Ahmet Burak Solakel, Ahmet Cebe, Ercan Yazıcı, Erkam Reşmen, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak, Samaras, Angan, Göksu Türkdoğan (Dk. 75 Muhammet Beşir), Ayite (Dk. 65 Enes İslam İlkin)
Goller: Dk. 59 Gökhan Süzen, Dk. 69 Magaye (Adanaspor), Dk. 90 3 Muhammet Beşir (Samsunspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Ercan Yazıcı, Dk. 57 Angan, Dk. 67 Oğuz Gülbulak, Dk. 72 Göksu Türkdoğan, Dk. 77 Ahmet Cebe (Samsunspor), Dk. 73 Gökhan Süzen, Dk. 80 İrfan Can Eğribayat, Dk. 90 1 Onur Akbay (Adanaspor)
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