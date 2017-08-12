Adanaspor 3'lükle sezona "Merhaba" dedi

STAT : 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Onur Karabaş (xx), Cumhur Altay (xx), Bahtiyar Birinci (xx)
ADANASPOR : İrfan Can (xxx)- Onur Akbay (xx)(Dk.46 Gökhan xx), Digao Da Silva (xx), Renan Diniz (xx), Didi (xx), Abdulaziz (xx), Tevfik (xxx), Renan (xx), Bekir (x)(Dk. 60 Bilal Yener x), Magaye (xxx)(Dk.80 Ahmet Dereli) Bahattin (xxx)
DENİZLİSPOR : Zeki (x)- Taha Can (x), Ömer (xx), Burak (x), Kerem (x), Ziya (x), Moritz (x)(Dk. 66 Hüseyin x), Taşkın (xx), Alfred Sankoh (x)(Dk.64 Cihan x), Barış (x)(Dk.85 Ramazan), Yasin (xx)
GOLLER : Dk. 2 Bahattin, Dk. 9 (Pen) ve 75 Magaye (Adanaspor)
SARI KARTLAR : Moritz, Burak (Denizlispor), Onur Akbay, Bekir, Didi, Renan, Magaye, Tevfik (Adanaspor)
2'nci dakikada Bahattin, topla ceza alanına girdiği anda çaprazdan vuruyunu yaptı ve topu ağlara gönderdi: 1-0.
9'uncu dakikada Kerem Can ceza sahası içinde Digao Da Silva'yı düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Magaye, topu ağlarla buluşturarak farkı ikiye çıkardı: 2-0.
44'üncü dakikada gelişen Denizlispor atağında Moritz'in ortasında tehlikeyi Adanaspor defansı uzaklaştırdı.
65'inci dakikada Cihan'ın ceza yayı üzerinden sert şutu üstten auta çıktı.
70'inci dakikada Digao Da Silva'nın sol çaprazdan sert şutu az farkla yandan auta çıktı.
75'inci dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Magaye, kaleciyi de çalımlayarak topu ağlara bıraktı: 3-0.
81'inci dakikada Bahattin taşıdığı topla ceza alanına kadar girdi, ancak araya giren Ömer, topu yatarak uzaklaştırdı. Karşılaşma 3-0 Adanaspor'un üstünlüğü ile tamamlandı.