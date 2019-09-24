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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Futbol
24.09.2019 - 21:57, Son Güncelleme:

Adanaspor 3-1 Fethiyespor

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Adanaspor 3-1 Fethiyespor

Ziraat Türkiye Kupası 3’üncü eleme turu maçında Adanaspor evinde konuk ettiği Fethiyespor’u uzatmalara giden maçta 3-1 mağlup etti.

9’uncu dakikada Fethiyespor atağında ceza sahası içine çalımlarla giren Enes pasını Fatih’e verdi. Fatih’in bekletmeden şutunda top kaleciden döndü. Dönen topa düzgün bir vuruş yapan Enes, meşin yuvarları ağlara gönderdi: 1-0.
12’nci dakika Fethiyespor kontra atağında ortadan hızla çıkan Ozan pasını Fatih’e verdi. Fatih müsait pozisyonda kaleciye takıldı.
39’uncu dakikada Adanaspor atağında topu hızla rakip ceza sahasına taşıyan Abdülkadir pasını Utku’ya verdi. Utku ceza sahasının sağ çaprazından sert bir şutla topu filelere yolladı: 1-1.
48’inci dakikada Adanaspor atağında çalımlarla ceza sahasına giren Utku, Fethiyespor savunmasının müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Roni şutunu çekti ancak top, önce direğe sonra kalecinin sırtına çarparak kornere çıktı.
85'inci dakikada Adanaspor’un atağında çalımlarla ilerleyen Arabidze, altı pas üzerindeki Eze’ye pasını gönderdi. Topu kontrol eden Eze, ayak üstüyle set bir şut çekti ancak top az farkla yandan auta çıktı.
92'nci dakikada Adanaspor kontra atağında soldan hızla ilerleyen Eren ceza sahasına yerden pas attı. Topla buluşan Eze düzgün bir vuruşla topu filelere yolladı: 2-1.
118’inci dakikada rakip ceza sahası yayının üzerinden serbest vuruş kazanan Adanaspor’da topun başına Arabidze geçti. Arabidze’nin direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak, Fethiyespor ağlarıyla buluştu: 3-1
Karşılaşma 3-1 Adanaspor’un üstünlüğüyle sona erdi.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim
HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu (xx), Ogün Kamacı (xx), Okan Akbal (xx)
ADANASPOR: İrfan Can (xx) - Abdülkadir (xxx), Arabizde (xxx), Utku (xx), Marvin (xx), Özgür (xx) (Dk. 78 Eren x) Furkan (xx) (Dk.102 Serhat), Renan Diniz (xx), Okan (xx) (Dk. 20 Kağan x), Özkan (xx), Dos Reis (xx) (Dk. 70 Eze x)
FETHİYESPOR: Sabri (xx) - Erdi (xx), Sergen (xx), Erkan (xx), Erdeniz (xx), Serhat (xx), Enes (xx), Aykut (xx) (Dk. 105 Mert), Ozan (xx), Erkan (xx), Fatih (xx) (Dk. 88 Anıl x) (Dk. 84 Metin x)
GOLLER: Dk. 39 (P) Utku, Dk. 92 Eze, Dk. 118 Arabidze (Adanaspor) - Dk. 9 Enes (Fethiyespor)
SARI KARTLAR: Fatih, Erdi, Serhat (Fethiyespor)

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