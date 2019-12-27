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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.12.2019 - 21:36,Son Güncelleme:/

Adanaspor 2-0 Fatih Karagümrük

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Adanaspor 2-0 Fatih Karagümrük

TFF 1. Lig 17. hafta maçında Adanaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 2-0 yendi.

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Alper Çetin, Utku Tunavelioğlu, Ali Tuna

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Marvin Sinan Büyüksakarya, Diniz, Enes
Yasin Akyol (Dk. 74 Özkan Taştemur), Abdulkadir Özdemir, Bagayoko, Hakan Barış, Furkan Özçal (Dk. 63 Utku Şen), Roni (Dk. 82 Okan Kurt), Eren Keleş, Evren Korkmaz

Fatih Karagümrük: Saranov, Koray Altınay (Dk. 68 Barış Başdaş), Fatih Kuruçuk, Dobrovoljc, Bülent Cevahir, Zeki Yıldırım, Arif Morkaya, Sabo (Dk. 62 Sosseh), Ramazan Civelek, Darri, Emeghara (Dk. 73 Abdülhamit Yıldız)

Goller: Dk. 33 Eren Keleş, Dk. 85 Hakan Barış (Adanaspor)

Sarı kartlar: Dk. 38 Eren Keleş, Dk. 69 Utku Şen (Adanaspor), Dk. 84 Abdülhamit Yıldız (Fatih Karagümrük)

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Adanaspor 2-0 Fatih Karagümrük


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