Adanaspor 0-0 Akhisarspor
TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı
Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Seyfettin Ünal
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Renan Diniz, Savaş Polat, Diop, Hakan Barış (Dk. 89 Celil Yüksel), Furkan Özçal (Dk. 74 Bagayoko), Eren Keleş, Ahmet Dereli, Roni
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Vrsajevic, Cocalic, Tolga Ünlü, Cikalleshi, Çekdar Orhan (Dk. 88 Muhammet Reis), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Onur Ayık (Dk. 46 Erhan Çelenk), Ergin Keleş (Dk. 46 Bjarnason)
Kırmızı kart: Dk. 90 2 Vrsajevic (Akhisarspor)
Sarı kart: Dk. 65 Bjarnason (Akhisarspor)
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