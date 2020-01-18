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Basketbol
AA
Haber Giriş: 18.01.2020 - 18:37,Son Güncelleme:/

Adanaspor 0-0 Akhisarspor

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Adanaspor 0-0 Akhisarspor

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, sahasında Akhisarspor ile golsüz berabere kaldı

Stat: Adana 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Murat Erdoğan, Erkan Akbulut, Seyfettin Ünal

Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Hakan Çinemre, Mehmet Sedef, Renan Diniz, Savaş Polat, Diop, Hakan Barış (Dk. 89 Celil Yüksel), Furkan Özçal (Dk. 74 Bagayoko), Eren Keleş, Ahmet Dereli, Roni

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Musa Nizam, Vrsajevic, Cocalic, Tolga Ünlü, Cikalleshi, Çekdar Orhan (Dk. 88 Muhammet Reis), Aykut Çeviker, Burhan Eşer, Onur Ayık (Dk. 46 Erhan Çelenk), Ergin Keleş (Dk. 46 Bjarnason)

Kırmızı kart: Dk. 90 2 Vrsajevic (Akhisarspor)

Sarı kart: Dk. 65 Bjarnason (Akhisarspor)

Adanaspor 0-0 Akhisarspor

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