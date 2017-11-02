Adana'dan gitti, Dortmund'u yaktı... Herkes onu konuşuyor!

Alman ekibi, deplasmanda yenemediği APOEL ile sahasında da 1-1 berabere kaldı ve gruptan çıkma şansını mucizelere bıraktı. Borussia Dortmund’un golünü 29. dakikada Raphaël Guerreiro kaydetti.
APOEL’e puanı getiren golü ise 51. dakikada Mickael Pote kaydetti. TFF 1. Lig’de Adana Demirspor formasıyla 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında gol krallığı yaşayan 33 yaşındaki Beninli santrfor, Borussia Dortmund ağlarını ikimaçta da havalandırmayı başardı.
Borussia Dortmund’da milli futbolcu Ömer Toprak, 87 dakika forma giydi. Bu sonuçla iki takımın da gruptaki puanları 2 oldu. Cüneyt Çakır’ın yönettiği H Grubu’nin diğer karşılaşmasında Tottenham, ağırladığı Real Madrid’i 3-1 yendi. Bu skorla puanını 10’a çıkaran Tottenham, bir üst tura çıkmayı garantiledi. Real Madrid ise 7 puanda kaldı. (Skor)